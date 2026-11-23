„Praėjusią savaitę man netikėtai prireikė skubios medikų pagalbos. Paryčiais – dešimt balų skausmas, vidinis kraujavimas, greitoji pagalba, ligoninė.
Tokioje situacijoje Dievo dovana sutikti žmones, kurie ne tik žaibiškai priima sprendimus, demonstruoja aukščiausio lygio kompetenciją, bet ir sugeba išlikti šilti ir empatiški.
Užaugusi medikų šeimoje žinau, kad vieša kritika kur kas dažnesnė nei vieša padėka. Todėl noriu iš savo pusės nuoširdžiai padėkoti:
Bendrojo pagalbos centro 112 operatorei, kuri priėmė mano vyro skambutį – didžiulis ačiū už ramų, greitą ir profesionalų darbą. Pagalba prasidėjo nuo Jūsų.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Vilniaus filialo brigadai – skubiosios medicinos pagalbos specialistui, paramedikui Petrui Piragiui bei paramedikui-vairuotojui Audriui Valuckui. Ačiū už greitą, profesionalią pagalbą ir už žmogiškumą. Jūsų ramūs ir šilti žodžiai tą rytą buvo geriausi vaistai.
Petras Piragis ne tik gelbsti pacientus – jis dalyvauja edukaciniuose projektuose, pvz., su Lietuvos Raudonasis Kryžius / Lithuanian Red Cross ir LRT.
Tokių žmonių valstybei reikia daugiau.
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojams, slaugytojoms ir visai priėmimo skyriaus bei mane gydžiusio skyriaus komandai – ačiū už greitą diagnostiką, efektyvų gydymą, atidžią priežiūrą ir nuoširdų palaikymą ne tik man, bet ir visiems šalia buvusiems pacientams. Jei reikės grįžti – jausiuosi visiškai rami, 100 proc. pasitikėjimo.
Matyt, nė vienas pacientas su 10 balų skausmu paryčiais neatvyksta į ligoninę su šypsena. Bet išvykti su šypsena man tikrai pavyko.
Sveikatos, stiprybės ir ramių naktų Jums visiems“, – savo paskyroje rašo D. Šakalienė.
D. Šakalienė yra socialdemokratų atstovė Seime. 2025 m. spalio 22 d. ji pasitraukė iš krašto apsaugos ministrės pareigų.
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