Šakalienė užsipuolė Gabrielių Landsbergį: „Tai jau peržengia ribas“

„Na, tai jau peržengia ribas. Netgi konservatorių. Kyla nepatogus klausimas - ar ponas G. Landsbergis tikslingai sabotuoja vokiečių brigados dislokavimo procesą“, – socialiniame tinkle dėstė D. Šakalienė.

Socialdemokratė neseniai viešėjo Varšuvoje, kur susitiko su keliolikos Europos Sąjungos šalių politikais, tarp jų ir Vokietijos socialdemokratais, kurie vadovauja šalies Vyriausybei.

Pasak D. Šakalienės, faktai yra tokie, kad Vokietija jau iš anksčiau Lietuvoje vadovavo NATO sustiprintos priešakinės gynybos batalionui ir geranoriškai sutiko Lietuvai papildomai duoti sunkiąją tankų brigadą.

Anot politikės, Vokietija iš esmės įvykdė visus su Lietuva suderintus žingsnius: tai yra, priskyrė Lietuvai pirmosios tankų divizijos 41-ąją brigadą, atsiuntė į Lietuvą priešakinį vadovavimo elementą, kartu su Lietuvos kariais vykdo intensyvias pratybas, didina karių, technikos ir ginkluotės skaičių.

Socialdemokratė sako, kad Lietuvos įsipareigojimas faktiškai yra vienas – tai infrastruktūra ir amžinai žadamas apgyvendinimo sąlygų Rukloje sutvarkymas ten jau dabar esantiems vokiečių kariams. Tačiau kol kas viskas yra tik popieriuje.

„Kas padaryta? Infrastruktūra yra projektavimo lygmenyje. Taigi, esame popierių etape. Per metus laiko. Per metus, kai konservatoriai kasdien darė dramą, kad brigada dega. Apgyvendinimas karių dabar – vokiečių SPD lyderis ir gynybos ministras apsilankę buvo įkvėpti. 6 kariai dviviečiame kambaryje su viena rozete. Taigi konservai ne tik taiko dvigubus standartus – patys yra pradiniame taške, iš vokiečių reikalauja būti galutiniame taške – bet dar ir nuolat priekaištauja vokiečiams bei kuria konfliktą lygioje vietoje“, – sako Seimo narė.

Pasak D. Šakalienės, neseniai vykusiame dvišaliame susitikime teko kalbėtis su Vokietijos socialdemokratais apie „Landsbergio lygioje vietoje kuriamą nepasitikėjimą vokiečiais“.

„Na, šiandien paaiškėjo kodėl – tuo pat metu išeina keli konservatorių veikėjai ir išmeta į viešą erdvę vienašališką fantaziją, kad neva vokiečiai nenori dislokuoti brigados, kad mums reikia alternatyvos ir tuoj pat siūlo lenkus“, – stebėjosi politikė.

„Tai priminsiu, kad Baltijos regione pagal NATO formatą pajėgas didina Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Kanada. Nė viena kita Baltijos šalis nepajudėjo nė pusę tiek kiek mes – nei kanadiečiai, nei britai nepriskyrė brigadų, neįsteigė valdymo elemento, neplanuoja predispositioningo. Šiaip jau britai dvigubai sumažina savo buvimą Estijoje. Tai va tokiomis aplinkybėmis ponas G. Landsbergis sabotuoja vokiečių brigadą, spjauna jiems į akis ir nori, kad kita didžioji valstybė ateitų ir ką – savanoriškai taptų konservatorių lyderių priekabių objektu?“, – rašė D. Šakalienė.

Socialdemokratė teigia, kad Lietuvos strateginių partnerių lenkų gynybos politika yra lenko-centrinės, tai yra labiau nukreipta į savo šalies, o ne viso rytinio Aljanso flango sustiprinimą, be to, aršus pastarojo meto Lenkijos politikų konfliktavimas su vokiečiais yra šios šalies nacionalinės politikos kovų priemonė.

„Pasikalbėjau su vokiečiais apie šį konservatorių viražą apie tariamą vokiečių atsitraukimą. Tai net ramius mandagius vokiečius pramušė. Žodis „nustebę“ per švelnus. Sako: „That's just not the truth“.

D. Šakalienė sako, kad Vokietijos socialdemokratų pirmininkas per pusmetį padarė daugiau nei vokiečių krikdemai per trisdešimt metų.

„Bet mūsų konservatorių žvaigždė remiasi būtent Bundeswerą sunaikinusių krikdemų vidinės politikos kovomis ir pliekia Vokietijos vyriausybę: per mažai, per lėtai, ne taip", – piktinosi ji.

Socialdemokratė sako, kad kiekvieną kartą, kai kalbasi su Vokietijos atstovais, jie nuolat patvirtina, kad nesitraukia nuo susitarimo, kad brigada Lietuvai priskirta, kad dislokavimo procesas vyksta: pavyzdžiui, svarstoma, ar kariai Lietuvoje gyvens su šeimomis ar be šeimų, koks tiksliai bus techninis-karinis sudėliojimas, galbūt 1700 karių galėtų būti čia nuolat. Ar Lietuvoje atsiras visi 3,5 brigados karių, pasak D. Šakalienės, priklauso nuo Lietuvos įsipareigojimų vykdymo.