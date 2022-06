Rusijos kariai lieja pyktį dėl sąlygų Rytų Ukrainoje: kreipėsi į Vladimirą Putiną

Tačiau šie Rusijos pasiekimai pareikalavo didelių nuostolių – nužudytų Kremliaus karių skaičius sparčiai auga, o kai kurie daliniai po 100 karo dienų Ukrainoje atsidūrė prie išsekimo ribos, rašo portalas „The Guardian“.

Tęsiantis invazijai Ukrainoje, dalis rusų karių viešai kreipėsi į Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną, prašydami pradėti tyrimą dėl esamų sąlygų karo lauke, taip pat siekiant išsiaiškinti, ar karinių pajėgų dislokavimas fronte apskritai yra teisėtas.

Paviešintuose dviejuose vaizdo įrašuose okupantai, šiuo metu dislokuoti kontroliuojamose Rytų Ukrainos teritorijose, skundėsi dėl itin prastų sąlygų, taip pat prievolės tęsti tarnybą karo fronte ilgą laiką, mat kariai išsenka.

„Mūsų kariuomenės dalinys turi kęsti alkį ir šaltį. Ilgą laiką neturėjome būtiniausių medicininių reikmenų, maisto“, – viename iš vaizdo įrašų, kuris buvo paskelbtas internetinėje erdvėje, kalbėjo Rusijos kontroliuojamo 113-ojo pulko kovotojai iš Donecko regiono.

Rusų kovotojai taip pat pridūrė: „Atsižvelgiant į mūsų pajėgų karinį buvimą [Donecko regione] ir faktą, kad tarp pulko narių yra asmenų, susiduriančių su lėtinėmis sveikatos, psichikos problemomis, kyla daugybė papildomų klausimų, į kuriuos aukštesni štabo pareigūnai nekreipia dėmesio.“

Be to, vienas iš rusų karių, kuris dalyvavo susirėmimuose prieš ukrainiečių ginkluotąsias pajėgas netoli Kyjivo ir Charkivo, o dabar yra dislokuotas Rytų Ukrainoje, interviu metu skundėsi dėl išsekimo. Be to, jis teigė susisiekęs su savo advokatu, kuriam išreiškė pasipiktinimą dėl to, nes jis savo žmonos nematė jau ne vieną mėnesį.

„Ukrainoje aš kariauju nuo pat invazijos pradžios, o dabar jau praėjo daugiau kaip trys mėnesiai. Tai tikrai vargina, visas karinis dalinys prašo padaryti pertrauką, tačiau vadovai sako, kad šiuo metu niekas kitas negali mūsų pakeisti“, – portalui „The Guardian“ sakė Andrejus, šiuo metu tarnaujantis 37-ojoje atskiroje gvardijos motorinių šaulių brigadoje, kurios pagrindinė būstinė yra Buriatijoje, Sibire.

Andrejaus pastebėjimai atitinka pasirodžiusius pranešimus apie tai, kad Rusija nebeturi galimybės išsiųsti išsekusių šalies karių namo, o vietoje jų dislokuoti kitą kovotojų grupę.

Siekis į karą įtraukti dar daugiau rusų karių šiuo metu buvo apsunkintas, mat pats V. Putinas atvirai deklaravo, kad šalies ginkluotosios pajėgos Ukrainos teritorijoje vykdo „specialią karinę operaciją“, tačiau taip ir neužsiminė apie paskelbtą karą Ukrainai.

„Rusijos kariuomenė yra tinkamai pasiruošusi trumpoms, daug jėgų reikalaujančioms karinėms kampanijoms, kurių metu yra aktyviai naudojama artilerija. Visgi kovotojai nėra pajėgūs vykdyti karinių veiksmų ilgai trunkančios okupacijos metu arba esant stipriam pasipriešinimui, kuomet išauga poreikis dislokuoti dideles sausumos pajėgas. Būtent tokioje situacijoje rusų kariuomenė ir atsidūrė, mat šiuo metu Kremlius neturi pakankamai karių, kad galėtų prisitaikyti arba rotuoti pajėgas, kai didelė galis kovinės galios dalyvauja tiesioginiuose kariniuose veiksmuose“, – teigė karybos analitikas Michaelas Kofmanas ir Robas Lee.

Rusijos sausumos pajėgoms invazija Ukrainoje reiškė varginantį žygį, pažymėtą aršia kova prieš ukrainiečių ginkluotąsias pajėgas, kurių nariai dega begaliniu ryžtu apginti savo tėvynę nuo okupantų.

„Trys karo mėnesiai Ukrainoje atrodo kur kas ilgesni, palyginti su 4 metais, praleistais tarnaujant armijoje taikos metu. Naudodamasis internetu, aš jau susisiekiau su advokatu, tačiau jis pasakė, kad pagal įstatymą generolas čia [Ukrainoje] mus gali laikyti iki pat pasirašytos sutarties pabaigos, tad šiuo atveju advokatas nelabai ką gali padaryti“, – atviravo Andrejus.

Teigiama, kad fronte profesionaliems rusų kariams pasisekė labiau nei iš Donecko ir Luhansko regionų į mūšio lauką Ukrainos teritorijoje pasiųstiems samdiniams, kurie neturėjo jokių praktinių įgūdžių. Vaizdo įrašai liudija, kad kai kurie rusų kariai tąkart neturėjo net šarvinių liemenių, naudojo senus ginklus.

„Mobilizacijos procesas buvo vykdomas neteisėtai, net neturint medicininių pažymų. Daugiau kaip 70 proc. asmenų negalėjo tęsti karinės invazijos, nes buvo fiziškai nepajėgūs. Virš 90 proc. samdinių anksčiau niekada nekariavo, o kalašnikovo automatą išvydo pirmą kartą. Buvome prievarta dislokuoti fronto linijose“, – kalbėjo vienas iš rusų karių, tarnaujantis 107-ajame Donecko pulke, kurio nariai yra ištikimi Kremliui.

Tuo metu Rusijos valstybinė televizija pareiškė, kad kariai turėtų būti pasiruošę kovoti už savo tėvynę. Tačiau vietiniai pasakoja apie šiuo metu ištuštėjusias miestų gatves Kremliaus kontroliuojamose teritorijose Rytų Ukrainoje, mat civiliai siekia išvengti rusų verbavimo, kuriuo siekiama įtraukti kuo daugiau asmenų į kariuomenės sudėtį.

Pastebima, kad karo lauke ir toliau fiksuojamas didėjantis aukštų Rusijos pareigūnų mirčių skaičius. Štai Kremliaus televizijos ruporo „Rossija-1“ reporteris pripažino, kad Rusijos generolas majoras Romanas Kutuzovas buvo nužudytas, jam asmeniškai vadovaujant puolimui Rytų Ukrainos teritorijoje. Pasak propagandinio kanalo reporterio, jei ši žinia pasitvirtins, tai jau būtų 4 rusų generolas, žuvęs pradėtos invazijos metu. Visgi Ukrainos atstovai tvirtina, kad rusų generolų mirčių skaičius yra gerokai didesnis.

„Generolas vadovavo puolimui tarsi nebūtų pakankamai pulkininkų“, – „Telegram“ tinkle rašė žurnalistas Aleksandras Sladkovas.

Vakarų pareigūnai teigia, kad didelė dalis Rusijos vidutinio ir jaunesniojo rango karininkų žuvo mūšio lauke, mat jiems tenka prisiimti didelę atsakomybę, siekiant užtikrinti karinių dalinių efektyvumą Ukrainos teritorijoje.

„Rusų kariuomenei trūkstant tinkamai parengtų ir įgaliotų puskarininkių, kitaip nei Vakaruose, jaunesnieji karininkai privalėjo prisiimti atsakomybę vykdant žemiausio lygio taktinius veiksmus“, – praėjusią savaitę teigė britų žvalgyba.

Be to, prasidėjus karinei invazijai Ukrainos teritorijoje, Rusija už pinigus samdė kovotojus. Manoma, kad Ukrainoje iš viso buvo dislokuota 10–20 tūkst. samdinių, įskaitant „Wagner“ grupės narius, kurie vykdė karinius veiksmus Donbaso regione. Apie tai balandžio mėnesį kalbėjo vienas Europos pareigūnas. Tačiau ir šių karinių dalinių nariai dažniausiai krito mūšio lauke.

Štai praėjusios savaitės pabaigoje susirėmimų metu Rytų Ukrainoje žuvo „Wagner“ grupei priklausęs karys veteranas iš Buriatijos Vladimiras Andanovas, kurio mirtį oficialiai patvirtino regioninė žiniasklaida ir Rusijos karinės organizacijos.

Savo ruožtu V. Andanovas anksčiau vykdė karines operacijas Sirijoje bei Donbase, jis taip pat buvo kaltinamas dėl neteisėtų nužudymų.

Praėjusį mėnesį du „Wagner“ samdiniai, atvykę iš Baltarusijos, buvo apkaltinti dėl įvykdytų civilių žudymų netoli Kyjivo. Šie samdiniai yra pirmieji, kuriems buvo pateikti kaltinimai įvykdžius karo nusikaltimus Ukrainoje.