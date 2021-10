Rusijoje – rekordinis naujų COVID-19 pacientų mirties atvejų skaičius

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 34 325 naujus COVID-19 atvejus ir mirusius 998 pacientus. Pirmadienį buvo penktą dieną iš eilės fiksuotas naujų užsikrėtimo atvejų paros rekordas.

Maskvoje per pastarąją parą buvo patvirtinta 5 700 naujų COVID-19 atvejų, o Sankt Peterburge – 3 220. Be to, sostinėje mirė 73 anksčiau užsikrėtę žmonės, o Sankt Peterburge liga pareikalavo dar 68 pacientų gyvybių.

Sergamumas koronavirusu Rusijoje ėmė augti rugsėjo antroje pusėje, o spalį augimas dar labiau intensyvėjo. Nustatomų COVID-19 atvejų daugėja beveik visuose šalies regionuose.

Anksčiau šį mėnesį vicepremjerė Tatjana Golikova sakė, kad miršta daug COVID-19 pacientų, kurie nebuvo pasiskiepiję nuo koronavirusinės infekcijos.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 8 060 752 COVID-19 atvejai, 225 325 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 7 040 481 pacientas, iš jų 23 426 – per praėjusią parą.

Naujausias sergamumo pliūpsnis fiksuojamas Rusijoje stringant vakcinacijos kampanijai ir valdžiai vengiant naujų apribojimų.

Kremlius sako, kad valdžios institucijos turi užtikrinti „tolesnį ekonomikos darbą“ ir nesutinka vėl įvesti griežtų suvaržymų, nors ir pripažįsta, kad skiepijimo rodikliai šalyje yra „nepriimtinai žemi“.

Maskva taip pat tvirtina, kad Rusijos sveikatos apsaugos sistema nėra perkrauta ir ligoninės yra pajėgios priimti pacientus, kurių vis daugėja.

Dėl didėjančio sergamumo valdžia kaltina šalies gyventojus.

Sveikatos apsaugos ministras Michailas Muraška praeitą savaitę atkreipė dėmesį į gyventojų „elgesį“, o Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad buvo padaryta viskas, kas įmanoma, siekiant suteikti visuomenei galimybę „išgelbėti savo gyvybes skiepijantis“.

Nors keletas Rusijoje sukurtų vakcinų yra prieinamos jau ne vieną mėnesį, daugelis žmonių jas tebevertina skeptiškai.

Nepriklausomi nuomonių tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė rusų nė neplanuoja vakcinuotis.

Oficialiais duomenimis, mirčių nuo COVID-19 skaičius Rusijoje – 225 325 – dabar yra didžiausias Europoje.

Tačiau statistikos agentūra „Rosstat“ yra skelbusi, kad pagal platesnį su koronavirusu susijusių mirčių apibrėžimą Rusijoje iki rugpjūčio pabaigos nuo koronaviruso mirė daugiau kaip 400 tūkst. žmonių.