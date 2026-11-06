Ruginienei – naujausia žinia iš STT

Kaip praneša portalas „15min“, tarnyba nurodė neįžvelgusi korupcijos požymių nei I. Ruginienės, nei tuometinio finansų ministro Kristupo Vaitiekūno veiksmuose M. Matulionį pripažįstant konkurso laimėtoju: „Nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių.“
Svarstytų vėl pradėti tyrimą
Vis dėlto STT pabrėžė, kad svarstytų vėl pradėti tyrimą, jei gautų naujos svarbios informacijos iš kitų institucijų.
Kaip skelbia „15min“, į STT kreipėsi konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė prašiusi aiškintis, ar I. Ruginienė galėjo neteisėtai nurodyti Finansų ministerijai konkurso laimėtoju paskelbti M. Matulionį.
Anksčiau „15min“ pranešė, kad M. Matulionis bylinėjasi su Finansų ministerija, kuri nepaskiria jo Muitinės vadovu.
Prieš tai jis skundė jam nepalankaus pirmojo konkurso rezultatus, o laimėtoju pakartonai skelbtoje atrankoje buvo pripažintas po viešai neskelbto vizito pas I. Ruginienę, kurios artimos apsaugos komandoje jai vadovaujant Vyriausybei dirbo M. Matulionio sesuo. Susitikime ekspremjerės kabinete taip pat dalyvavo K. Vaitiekūnas bei M. Matulionis.
Kaip rašė BNS, kovą nutraukus Muitinės vadovo konkursą, kurį tuomet laimėjo dabartinė vadovo pavaduotoja Žaneta Rudaitienė, ministerija balandį paskelbė naują konkursą.
Buvęs Muitinės direktorius Darius Žvironas pernai rugpjūtį jo paties prašymu buvo atleistas – po to, kai pernai liepą buvo sulaikytas išgėręs.
Šiuo metu departamentui laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas.
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