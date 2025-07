Ruginienė – tarp galimų kandidatų į premjerus

„Jeigu kviestų, tai kviesti gali socialdemokratai. Tai vėlgi klausimas, kokia tai būtų sudėtis, be ko ar su kuo. Nuo to mūsų vertinimas, matyt, priklausytų. (...) Aš šiandien tikrai į tą klausimą negaliu atsakyti. Be abejo, jeigu pasiūlymą gautume, žinoma, kad svarstytume ir tokiu atveju taryba turėtų priiminėti sprendimus“, – Eltai teigė A. Veryga.

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat pabrėžė, kad daug kas priklausytų ir nuo sąlygų, ar „valstiečiai“ turėtų galimybę įgyvendinti savo pažadus rinkėjams naujoje koalicijoje.

REKLAMA

Patį G. Palucko sprendimą, sako A. Veryga, vertina teigiamai, bet neslepia, kad tai galėjo būti padaryta daug anksčiau.

„Be abejo, galėjo anksčiau. Mūsų pozicija buvo, kad jam ir nereikėjo būti premjero pareigose. Tie mūsų spėjimai pasiteisino“, – kalbėjo jis.

„Gerai, kad jis pasitraukė ir, matyt, dabar jau visi lauksime visų pusių turbūt ir valdančiųjų siūlymų, kas galės būti tas naujasis premjeras. Čia, matyt, ir prezidentas turės savo tam tikrą žodį pasakyti. Gerai, kad ta situacija pajudėjo iš mirties taško, nes ji buvo padariusi valstybę tam tikra įkaite“, – tęsė „valstietis“.

REKLAMA

REKLAMA

Skeptiškai vertino I. Ruginienės kandidatūrą

Viešojoje erdvėje dažniausiai kalbama apie Seimo vicepirmininką, socialdemokratą Juozą Oleką kaip galintį pakeisti G. Palucką. Dar viena nuskambėjusi pavardė – socialinių reikalų ir darbo ministrės Ingos Ruginienės.

A. Veryga savo ruožtu mano, kad J. Olekas turi didelę politinę patirtį ir būtų kaip ir aiškus pasirinkimas, tačiau I. Ruginienės kandidatūrą vertintų skeptiškai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vienas (J. Olekas – ELTA) yra politikas, kuris turi tikrai didelę patirtį, yra ir ministru ne vienu buvęs ne kartą. Tai kaip ir aiškus pasirinkimas. Gal nesiimsiu vertinti“, –

„Bet ta kita pavardė, I. Ruginienės, keistoka, kad buvo ištraukta. Žmogus iš esmės be politinės patirties. Na, metai, galima sakyti, yra tam tikra patirtis, bet visgi premjero pozicija yra labai rimta valstybės gyvenimui. Sakyčiau, socialdemokratai visgi turėtų rimčiau paieškoti, jeigu čia jų pačių buvo iškeltas kandidatas“, – svarstė LVŽS pirmininkas.

REKLAMA

ELTA primena, kad ketvirtadienį premjeras G. Paluckas pranešė atsistatydinantis iš ministro pirmininko ir socialdemokratų lyderio pareigų. Apie savo sprendimą pirmiausia jis informavo prezidentą Gitaną Nausėdą.

Viešojoje erdvėje ir politikos koridoriuose realiausiais kandidatais į premjerus įvardijami J. Olekas, I. Ruginienė ir laikinai partijos vairą perėmęs Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA

Pats M. Sinkevičius tikina neatmetantis galimybes užimti tiek premjero, tiek ir nuolatinio partijos lyderio poziciją. Pasak jo, viskas priklausys nuo to, ką tinkamiausiu kandidatu laikys partijos nariai.

Kiek anksčiau, apie ryžtą perimti premjero postą užsiminė ir J. Olekas.

Per pastaruosius porą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodo vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.