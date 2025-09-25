Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: kultūros viceministrai turės būti su patirtimi

2025-09-25 10:27 / šaltinis: BNS
2025-09-25 10:27

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad „Nemuno aušrai“ yra iškelta sąlyga, jog kultūros viceministrai būtų su patirtimi kultūros sferoje.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad „Nemuno aušrai“ yra iškelta sąlyga, jog kultūros viceministrai būtų su patirtimi kultūros sferoje.

„Tokia ir yra sąlyga, kad viceministrai turės būti parinkti su tam tikra patirtimi ir tam tikromis žiniomis tam, kad būtų sudaryta profesionali komanda. Ir su „Nemuno aušra“ ginčo dėl šito tikrai nėra“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams teigė, kad dalis viceministrų bus „Nemuno aušros“ atstovai. I. Ruginienė tikino, kad ji aktyviai dalyvaus formuojant politinę ministerijos komandą, bus tariamasi su kultūros bendruomene.

„Komandos bus formuojamos kartu ir pristatant tas komandas man, pasitarus su manim, tai jau yra sutarta. Lygiai taip pat reikalausiu, kad ministras kuo daugiau dėmesio skirtų kultūros bendruomenei, bendrautų ir turi įdėti didelį indėlį aistrų nuraminimui ir užtikrinimui, kad kultūros bendruomenė jaustųsi saugi“, – teigė I. Ruginienė.

„Jeigu taip išeis, kad kultūros ministrui nepavyks dirbti, tai tada atitinkamai ir bus kiti sprendimai“, – pridūrė ji.

Perklausus, kokie yra „kiti sprendimai“, I. Ruginienė teigė, kad „visada galima ministrą atšaukti iš pareigų“.

Taip ji kalbėjo ketvirtadienį šimtams žmonių Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros susirinkus į kultūros bendruomenės atstovų organizuojamą protestą prieš „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus paskyrimą į kultūros ministrus.

„Kandidatas į ministrus aiškiai deklaravo, kad rūpinsis bendruomene, rūpinsis darbuotojais, jų atlyginimu, kad jam yra svarbi šita sritis. (...) Mes istorijoje turėjome daugybę ministrų, kurie neturėjo reikiamos patirties šitoje srityje, bet puikiai dirbo ir susitvarkė“, – kalbėjo paskirtoji Vyriausybės vadovė.

„Man labai keista, kad mes diskutuojame apie žmogų, kuriam dar niekas nedavė net šanso pradėti šitą darbą. Man atrodo, kad kiekvienas turi turėti galimybę pradėti darbą ir parodyti, koks jis yra tame darbe. Galbūt jis visiškai jus teigiamai ir nustebins“, – teigė ji.

BNS rašė, kad kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į ministrus. Ją pasirašė daugiau nei 50 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas einantį I. Adomavičių pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, jog netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.

