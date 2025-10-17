Kalendorius
Lietuva > Kriminalai

Rokiškio rajone tvenkinyje rastas moters kūnas

2025-10-17 10:33
2025-10-17 10:33

 Rokiškio rajone tvenkinyje ketvirtadienį rastas žmogaus kūnas, pranešė ugniagesiai.

Narai gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

 Rokiškio rajone tvenkinyje ketvirtadienį rastas žmogaus kūnas, pranešė ugniagesiai.

0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 15.27 val. gautas pranešimas, kad Kriaunų seniūnijoje, Bradesių kaime, Piliakalnio gatvėje, tvenkinyje, plūduriuoja žmogaus kūnas. 

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, tvenkinyje vieno metro atstumu nuo kranto plūduriavo moters kūnas. Žmogus buvo ištrauktas iš vandens, panaudojus rankinį inventorių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. 

