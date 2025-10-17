Rokiškio rajone tvenkinyje rastas moters kūnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 15.27 val. gautas pranešimas, kad Kriaunų seniūnijoje, Bradesių kaime, Piliakalnio gatvėje, tvenkinyje, plūduriuoja žmogaus kūnas.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, tvenkinyje vieno metro atstumu nuo kranto plūduriavo moters kūnas. Žmogus buvo ištrauktas iš vandens, panaudojus rankinį inventorių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
