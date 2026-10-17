Rokiškio rajone – siaubinga tragedija: vyrą kliudė ir pervažiavo trys automobiliai

Spalio 17 d. 19 val. 23 min., Rokiškio r. Čepeliškių k., kelio Radiškis-Anykščiai-Rokiškis 67-ame km., automobilis „Toyota“, vairuojamas vyro, kliudė kelio važiuojamosios dalies viduriu ėjusį vyrą (g. 1995 m.), kurį pervažiavo dar du ta pačia kryptimi važiavę automobiliai.
Eismo įvykio metu žuvo pėstysis.
Aplinkybės tikslinamos.
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