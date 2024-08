Tad savivaldybė aplinkos ministerijos prašys leidimo sumedžioti grėsmę keliantį plėšrūną ne medžioklės sezono metu.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

8 negyvas avis Rokiškio rajono ūkininkas rado ankstų rytą.

„Va čia dvi guli ėriavedės, jau jos vaikingos, o kiti žiemos laiko, visi jaunikliai“, – pasakoja ūkininkas Remigijus Milaševičius.

Vyro teigimu, taip vilkai pasidarbavo, greičiausiai, švintant. Naktį esą buvo ramu, žmona kone iki paryčių budėjo. Kai jau snūstelėjo, ir pasigirdo triukšmas.

„Avytės ant kiemo viską vartyt pradėjo, žmona pirmutinė atsibudo, sako eik žiūrėt, sako vėl. Nu taip ir buvo. Greitai išlėkiau ir ką, lavonai“, – dalijasi ūkininkas.

„Va, piemenys nutraukti, katilas išverstas, nes čia, matot, kaip avytės, jos gi nakčiai sueina prie pat namų, bet kas iš to, vilkai nebijo, ateina“, – kalba ūkininkė Dalė Milaševičienė.

Ir ateina nebe pirmą naktį šią savaitę. Vilkai pasidarbavo ir savaitgalį. Ūkininkai suskaičiavo net 16 negyvų avių.

„Vilkų akys tai žibėjo, kai vyras su prožektorium apšviečia“, – sako ūkininkė.

Vilkai įsisuka ne dėl maisto

Neatbaido plėšrūnų nei prožektoriai, nei paliktos šviesos, elektriniai piemenys ir kūrenami naktimis laužai.

„Nebijau, žmona rėkia: „Pasiimk kokį baslį ar ką.“ Nieko, aš einu, tik įsispiriu kelnes ir kaliošus ir einu su prožektoriumi, puls tai puls. Labiau bijau pamatyt tą vaizdą iš ryto atsikėlęs“, – teigia Remigijus.

„Jis čia tikrai grįš, aš neabejoju, nes lengvas grobis“, – sako Juodupės medžiotojų klubo pirmininkas Rytis Andriuškevičius.

Ir akivaizdu, kad vilkai į avių bandą nebe pirmą kartą įsisuka ne dėl maisto.

„Yra mokomi jaunikliai medžioklės subtilybių, kaip sakau, nemokami kursai kažkieno sąskaita. Kaip pasigauti tą avį, kaip prismaugti, kaip laikyti ir tą vilkiukai stebi ir mokosi iš suaugusiųjų, nes tai yra perduodama karta iš kartos“, – komentuoja Juodupės medžiotojų klubo pirmininkas.

„Vakare jau baisu į kiemą išeiti, bet ir tų padarinių labai baisu pamatyti, ką jie padarė“, – tikina Dalė Milaševičienė.

Prašys leidimo sumedžioti vilką

Avių augintojai įsibaiminę ne be reikalo. Vien per šį mėnesį Rokiškio rajono savivaldybė fiksavo 7 vilkų išpuolius. Jie išpjovė 30 avių ir veršelį. Kai, pavyzdžiui, pernai per visus metus buvo vos 4 atvejai. Tad per gerą dešimtmetį bus antras kartas, kai savivaldybė prašys leidimo sumedžioti plėšrūną. Mat įprastai vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 dieną.

„Mes prašysim, kad mums duotų papildomą leidimą, nes kol ten vilkės nenušausim, kadangi dabar mokomi vilkiukai, tam ūkiui jau gresia pavojus“, – kalba žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Irina Barauskienė.

„Tas biurokratizmas, jis šiek tiek užtrunka, mes turim čia ir dabar reaguoti“, – teigia Rytis Andriuškevičius.

Medžiotojų atstovas įsitikinęs, kad Lietuva turėtų pasekti kaimynų latvių pavyzdžiu ir vilkų medžioklės sezoną paankstinti.

Pernai liko nesumedžioti 52 vilkai iš leistų sumedžioti 341.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.