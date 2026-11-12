„Rimtai susimąstysiu...“ – Nausėda kirto dėl biudžeto

„Žinote, jeigu mes pradėsime kišti rankas prie pensijų indeksavimo, aš rimtai susimąstysiu apie tai, kad vieną kartą Lietuvoje biudžeto įstatymas gali būti vetuotas. Aš nejuokauju“, – LRT televizijai sakė šalies vadovas.
Numatytas nurodymas SADM
Taip jis kalbėjo Finansų ministerijai parengus siūlymus įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų, toks projektas buvo registruotas trečiadienio Vyriausybės pasitarimo darbotvarkėje, tačiau išbrauktas.
Plane numatytas nurodymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) parengti įstatymo projektus, kuriais būtų keičiami įsipareigojimai dėl kasmetinio pensijų didinimo, numatant, kad indeksavimas nebūtų užprogramuotas kiekvieniems metams.
Taip pat numatyta mažinti valstybės įsipareigojimus dėl švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų.
Tiesa, vėliau premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad jo vadovaujama Vyriausybė nesiims įstatyme užprogramuoto kasmetinio pensijų indeksavimo peržiūros, prieš tokius siūlymus pasisakė ir koalicijos partneriai.
Pagal Vyriausybės patvirtintą biudžeto projektą, 2027 m. socialinio draudimo pensijas numatoma indeksuoti 9,08 proc.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet sieks 825 eurus – tai 78 eurais, arba 10,4 proc., daugiau nei šiemet, vidutinė pensija turint būtinąjį stažą turėtų padidėti 88 eurais, arba 10,9 proc., ir pasiekti 895 eurus.