Rimantas Mockus apie kilusį skandalą: „Tuose vakarėliuose gali būti persirengusių ir Kalėdų Seneliu“

„Nuoširdžiai paaiškinu: tai buvo uždaras, privatus kolegų vakarėlis ir nėra daugiau, ką interpretuoti“, – konferencijoje sakė R. Mockus.

Jis pridūrė, kad vakarėlyje buvo tik šokėja, kuri sušokusi šokį išvažiavo.

„Atsiprašau, kad prieš 40 metų mane per per prievartą padarė spaliuku ir pionieriumi. Atsiprašau, kad kartais sodyboje savaitgaliais nueinu su draugais į pirtį. Atsiprašau, kad gimiau su nuodėmėmis, kai aplinkui tiek daug asmenybių be jokių nuodėmių“, – kalbėjo R. Mockus.

Ministras pridėjo, kad jauno žmogaus gyvenime būna įvairių švenčių ir vakarėlių ir tokių vakarėlių buvo ne vienas.

„Tuose vakarėliuose gali būti persirengusių ir Kalėdų Seneliu, gali būti tuose vakarėliuose ir šokėjų. Taip, taip buvo.

Bet aš dar kartą noriu patvirtinti, kad šokėjos, kurios dalyvauja privačiuose vakarėliuose, jokiu būdu negali būti tapatinamos, kaip vakar buvo pasakyta reportaže, nes nėra tokių įrodymų“, – sakė jis.

R. Mockus tvirtino, kad anksčiau kalbėjo bei teigė, jog gali taip pat būti paviešintos nuotraukos, kuriose jis buvo su kontraversiškai vertinamais asmenimis medžioklėje.

„Su gerbiamu premjeru ir su kitais koalicijos partneriais, kai buvo pristatyta mano kandidatūra ir klausiant, ar yra kažkokių vadinamų skeletų spintose, apie tai aš kalbėjau – kad taip, gali būti nuotraukos, kurios buvo publikuotos viešai“, – dėstė ministras.

Jis pridūrė, kad negali pakomentuoti, ar jis pats nufotografavo savo viršininką su striptizo šokėja.

R. Mockus teigė, kad tikrai nesitrauks iš ministro posto ir toliau dalyvaus politikoje.

Tvirtino, kad vakarėlyje dalyvavo striptizo šokėja, o ne prostitutė

Pirmadienį TV3 žiniose pranešta, kad Teisingumo ministerijai vadovauti pradėjęs R. Mockus 2006 metais galėjo dalyvauti vakarėlyje su prostitutėmis.

Kaip anksčiau skelbė dienraštis „Lietuvos rytas“, tai buvo tuomečio Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Ekologijos ir teisės pažeidimų skyriaus vadovo Algimanto Minkausko gimtadienis, kuriame striptizą esą šoko ir kitaip kompaniją linksmino merginos, parsiduodančios už pinigus.

R. Mockus tuo metu dirbo minėto komisariato skyriaus pareigūnu.

TV3 žinių paklaustas, ar kartu su kitais pareigūnais dalyvavo prostitučių apsuptyje vykusiame vakarėlyje, R. Mockus nebuvo linkęs komentuoti situacijos.

Antradienį Eltai ministras pripažino, kad dalyvavo minėtame renginyje, tačiau, jo teigimu, privačiame vakare dalyvavo ne prostitutė, bet šokėja.

„Tai buvo uždaras, privatus vakarėlis. Taip, šiame vakarėlyje dalyvavo šokėja. Šokėja, sušokusi šokį kolektyvui, iš vakarėlio išvyko“, – Eltai teigė R. Mockus.

„Atsiprašau, kad prieš 20 metų dalyvavau vakarėlyje, kuriame buvo šokamas šokis“, – pridūrė jis.

Mockus: tai yra privatus vakarėlis, turi būti saugoma šita informacija

2006-aisiais, pas tuometę Seimo narę Aušrinę Mariją Pavilionienę atkeliavo nuotrauka, kurioje – visu gražumu nufotografuotas su prostitucija petys petin su dabartiniu teisingumo ministru R. Mockumi kovojęs jo viršininkas A. Minkauskas.

„Demaskavau visus viršininkus ir visus niekadėjus, kurie žemino ir išnaudojo moteris ir ypač tas gatvės merginas parsidavinėjančias... Būtų įdomu tą istoriją atgaivinti ir ją iš naujo panagrinėti“, – sakė buvusi Seimo narė Aušrinė Marija Pavilionienė.

Tą 2006-ųjų metų rudenį buvo švenčiamas Vilniaus Ekologinės policijos viršininko A. Minkausko gimtadienis, o jame vyrai smaginosi laisvo elgesio merginų apsuptyje.

„Aš noriu pasakyti, kad tuo laiku ir dabar tikrai negali būti taip, kad kažkas tai naudojasi kažkokiomis paslaugomis, tai reikėtų atskirti, jeigu yra kažkoks vakarėlis, ar buvo kokia šokėja ar kas, tai jokiu būdu nėra tai, apie ką jūs minit“, – teigia teisingumo ministras R. Mockus.

Tuo metu kilo didžiulis skandalas

Aušrinė Marija Pavilionienė pamena, kad tada kilo didžiulis skandalas, o „Lietuvos ryto“ žurnalistei Laimai Lavastei prabilusios prostitucijos verslo dalyvės pasakojo apie tai, kaip ekologinės policijos pareigūnai neva jas išnaudoja kūniškiems malonumams tenkinti.

„Tais laikais buvo norma, policininkai buvo galingi, policininkai naudojosi moterimis, kurias sekė, kurias po to prievartaudavo, o jos iš baimės tylėjo“, – sakė Aušrinė Marija Pavilionienė.

Kalbama, kad galimai šios nuotraukos autorius ir yra tame orgijų vakarėlyje dalyvavęs dabartinis teisingumo ministras R. Mockus.

Paklaustas, ar tai būtent jis nufotografavo šokėją, R. Mockus neigė: „Ne, aš jums to nekomentuosiu, nes tai yra privatus vakarėlis. Ačiū.“

Po kilusio skandalo buvo mesti kaltinimai Vilniaus savivaldybei, kurios valdininkai esą su tuomečiu meru Artūru Zuoku priešakyje neva dangsto Vilniaus prostitucijos verslą ir jo organizatorius.

„Kiek pamenu, savivaldybė labai aiškiai atsiribojo nuo šitų veiksmų ir mes buvome labai principingi, kad tuometinė policija ir vidaus reikalų ministerija įvertintų principingai tų kaltų asmenų atsakomybę“, – sakė A. Zuokas.

R. Mockus šio pikantiško gimtadienio detalių prisiminti nenori, nes esą tai – privatu.

„Tai uždaro tipo šventės klausimai, tai aš nei komentuosiu, nei kažką galiu pasakyti, nes tai yra žmogaus teisių apsauga“, – kalbėjo R. Mockus.

Nausėda šios informacijos nežinojo

Į situaciją sureagavo ir prezidentūra.

„Prezidentas neturėjo informacijos apie tokią istoriją susitikdamas su kandidatu į ministrus.

Manome, kad ministras turėtų paaiškinti tos situacijos aplinkybes ir išsklaidyti abejones“, – rašoma prezidentūros atsakyme, pasiteiravus naujienų portalui tv3.lt.

R. Mockus dalyavo skandalingame viršininko gimtadienyje, kurio metu vyko tikrų tikriausios orgijos su prostitutėmis. 2006-aisiais, kuomet R. Mockus buvo Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Ekologijos ir teisės pažeidimų skyriaus pareigūnas, o šis skyrius gaudė prostitucija besiverčiančias moteris, šventė ir įvyko, praneša TV3 Žinios.

Vakarėlio metu, policijos pareigūnams striptizą šoko ir juos kitaip linksmino merginos, parsiduodančios už pinigus. Pats ministras atsakyti, kas vyko nuogų merginų apsuptyje – vengia, tačiau jį paskyrusios partijos „Nemuno aušra“ vadovai žada, kad ministras turės pasiaiškinti.