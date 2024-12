Remigijus Žemaitaitis apie Nausėdos ir socdemų ryšius: prezidentas yra kaip socialdemokratų garbės pirmininkas

Apie ministrų kabinetą ir prezidento santykį su Vyriausybe naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“ kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

Remigijus Žemaitaitis tikina, kad paskirtiems ministrams priėmus priesaiką ir oficialiai tapus naujosios Vyriausybės dalimi, ministrų ir prezidento Gitano Nausėdos santykiai privalo išlikti geri. Pasak Žemaitaičio, prezidentas yra vienas iš koalicijos narių, tad draugiškas ir profesionalus tarpusavio sutarimas yra būtinas.

„Prezidentas yra koalicijos partijos narys, jis yra ketvirtas koalicijos partijos narys. Trys politinės partijos ir prezidentas yra koalicijoje. <...> Jis, dėdamas parašą ant ministrų kabineto, tampa in corpore koalicijos dalimi, nes jis prisiima visą atsakomybę. Saulius Skvernelis prisiima atsakomybę už Vaičiūną ir Luką Savicką, Žemaitaitis turės prisiimti už tris ministrus, o už kitus ministrus tai prisiims Nausėda“, – aiškina Remigijus Žemaitaitis.

Bandys supykdyti

Anot Žemaitaičio, už socialdemokratų siūlomus ministrus yra ir bus atsakingas Nausėda dėl to, kad į „Olimpą“ socdemams užkopti padėjo būtent jis. Tad ant Nausėdos pečių už išrinktus socialdemokratų ministrus kris lygiai tokia pat atsakomybė, kurią prisiima Žemaitaitis ir kiti du koalicijos lyderiai.

„Tai prezidentas šiandien yra in corpore koalicijos sudėtine dalimi. Visa atsakomybė mums keturiems kris. Ir čia, patikėkit manim, dar kai kas nesupranta, kad prezidentas neš didžiausią atsakomybę. Ir moralinę atsakomybę jis tame tarpe turės nešti. Šiandien dienai, jeigu imant trišalę tarybą, o mūsų dabar yra 12, atmetant Sauliaus ir mano ministrus, tai prezidento ministrų yra 9. <...> Dar kartą sakau – šventina ir laimina prezidentas. Socdemų partijai vadovavo Blinkevičiūtė, dabar yra Gintautas Paluckas, o Nausėda yra kaip garbės pirmininkas, nes jis laimino socialdemokratų rinkimus. Perkeltine prasme aš kalbu “, – tikina pašnekovas.

Kalbėdamas apie suformuotą koaliciją, Žemaitaitis neslepia, kad iššūkių ateinančios kadencijos metu tikrai bus. Gresia ir bandymai įžiebti pyktį tarp koalicijos narių bei preizednto.

„Bus be proto sunku, ją kiršys, kibins, bandys sukiršyti, bandys vieną kitą lyderį sujuodinti. Tik laiko klausimas, kada išaus vėl idėją, kad Gintautas Paluckas turi važiuoti į vadovų tarybą. Klausimas yra, ar neatsiras koks ten dar kitas garbės pirmininkas socialdemokratuose, konservatoriuose, kurs sakys: „O gal, Paluckai, tu turi važiuoti.“ Nes tikslas bus pirma sukiršinti su prezidentu, tada bus tikslas kiršintini mus viduj ir tas kiršinimas bus per krašto apsaugo gynybos biudžetą, per socialinės apsaugos biudžetą ir per ekonomikos skatinimą. Tai yra trys dalys, kur jūs, žurnalistai, tą dalyką darysite“, – kalba „Nemuno aušros“ lyderis.

Apklausos nieko neparodo

Ir nors viena iš paskutiniųjų apklausų rodo, kad „Nemuno aušra“ yra viena populiariausių partijų Lietuvoje, Žemaitaitis tikina, kad šie skaičiai visgi nėra reikšmingi.

„Ten yra eiliniai, paprasti aritmetiniai skaičiai, kurie nieko neatspindi. Nieko ten neatspindi. Taip, yra dalis žmonių, kurie palaiko „Nemuno aušrą“, net neabejoju. Taip, yra dalis, kurie palaiko Remigijų Žemaitaitį. Bet betkuri klaida Žemaitaičio, betkuris žodis, netinkama replika, netinkamas elgesys, bet kas visa tai sugriauna“, – sako Regimigijus.

Žemaitaitis teigia, kad ypač dabar kiekvienas jo žodis yra analizuojamas žymiai labiau nei betkada, o pasistengti jį išprovokuoti ir išgauti kraštutinę nuomonę tam tikrais klausimais bandys ne vienas. Būtent todėl partijos lyderis numato savo ir partijos reitingų kritimą. Tačiau dėl to nė kiek nepergyvena.

Visą pokalbį su R. Žemaitaičiu išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

