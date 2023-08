Reaguoja į „Wagner“ grėsmę: Lietuva uždaro du pasienio punktus

Toks sprendimas trečiadienį priimtas Vyriausybės posėdyje. Po šio ministrų kabineto sprendimo toliau veiks keturi pasienio su Baltarusija punktai: Medininkų, Lavoriškių, Raigardo bei Šalčininkų.

Tam yra keletas priežasčių. Visų pirma, geopolitinė aplinka ir grėsmių mažinimas. Taip pat galimybės nukreipti pasienio kontrolės tikrinimus atliekančių pareigūnų pajėgumus į kitus pasienio kontrolės punktus. Taip pat – kontrabandos sumažinimo klausimai.

<...> Žinome, kad Medininkų pasienio punkte veikia ir rentgeno kontrolės sistema, kai tuo metu Tverečiaus ir Šumsko pasienio punktuose tokios įrangos nėra. Manome, kad laikinai sustabdžius Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktų veiklą, situacija dėl transporto priemonių eilių ir krovinių vežimo iš esmės nepasikeis“, – Vyriausybės posėdyje trečiadienį kalbėjo susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.

„Šitas klausimas viešai aptarinėjamas jau antrą savaitę ir niekam didelio siurprizo nėra. Kadangi tai tie postai, per kuriuos daugiausia vykstama fizinių asmenų, be krovinių ir nėra krovininio susisiekimo arba tuščios transporto priemonės, galbūt būtų svarbu, kad ta informacija mūsų institucijų pastangomis per šias porą dienų būtų pateikta, kad niekas ten neblūdytų po datos“, – kalbėjo premjerė Ingrida Šimonytė.

Transporto srautas bus nukreipiamas į baigiamą rekonstruoti Medininkų pasienio kontrolės punktą, jis – didžiausias ir techniškai aprūpintas. Kaip nurodo ministerija, šiame, priešingai nei Tverečiaus ir Šumsko punktuose, yra rentgeno kontrolės sistema.

Sprendimas uždaryti patikros punktus priimamas reaguojant į galimas grėsmes dėl į Baltarusiją persikėlusių dalies „Wagner“ samdinių.

Lietuvos ir Lenkijos duomenimis, Baltarusijoje šiuo metu yra apie 4 tūkst. „Wagner“ samdinių, dalis jų – arti Lietuvos ir Lenkijos sienų. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas tvirtina, kad samdinių skaičius gali siekti ir iki 4,5 tūkstančio.

Šalies politikai yra pažymėję, jog svarstant galimybes uždaryti daugiau pasienio patikros vietų, bus konsultuojamasi su regioniniais partneriais. Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius yra sakęs, kad visų šešių pasienio punktų su Baltarusija uždarymas vienu metu keltų didelių organizacinių problemų.

Baltarusija Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečiams nuo pernai pavasario yra įvedusi bevizį režimą. Kaip skelbia šios šalies institucijos, tokia galimybe šiemet pasinaudojo 170 tūkst. lietuvių, o remiantis Baltarusijos pasieniečių informacija, iš viso nuo pernai balandžio jau fiksuota virš 400 tūkst. Lietuvos piliečių išvykų į šią autoritarinę kaimyninę šalį.

Lietuvos pareigūnai įspėja, kad Baltarusijos tarnybos dalį išvykstančiųjų bando verbuoti, naudoja šantažą, psichologinį spaudimą.