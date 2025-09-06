Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Raseinių rajone – girtų giminaičių grumtynės

2025-09-06 09:00 / šaltinis: BNS
2025-09-06 09:00

Gyvenamojo namo kieme Raseinių rajone neblaivus vyras sužalojo neblaivų savo giminaitį, šeštadienį pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

1978 metais gimusiam užpuolikui fiksuotas 2,24 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.

Nukentėjusiajam, gimusiam 1975 metais, fiksuotas 3,19 promilės girtumas. Vyras po medikų apžiūros išleistas gydytis namo.

Incidentas įvyko Virgainių kaime.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

