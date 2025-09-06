Raseinių rajone – girtų giminaičių grumtynės

1978 metais gimusiam užpuolikui fiksuotas 2,24 promilės girtumas, jis uždarytas į areštinę.
Nukentėjusiajam, gimusiam 1975 metais, fiksuotas 3,19 promilės girtumas. Vyras po medikų apžiūros išleistas gydytis namo.
Incidentas įvyko Virgainių kaime.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
