Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Raseinių rajone apvirto „Audi“: nukentėjo vairuotojas ir keleivė

2025-10-26 11:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 11:46

Sekmadienio naktį Raseinių rajone nuo kelio nuvažiavo lengvasis automobilis „Audi A3“. Įvykio metu nukentėjo vairuotojas ir keleivė, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Policija (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienio naktį Raseinių rajone nuo kelio nuvažiavo lengvasis automobilis „Audi A3“. Įvykio metu nukentėjo vairuotojas ir keleivė, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

REKLAMA
0

PAGD duomenimis, pranešimas apie Ūnikių kaime nuo kelio nuvažiavusį automobilį, kuriame yra prispaustų žmonių, buvo gautas 1.47 val. nakties.

Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado automobilį apvirtusį. 

Žmonės iš „Audi“ buvo išlipę iki ugniagesių atvykimo, prispaustų nebuvo, vairuotojui ir vienai keleivei prireikė medikų pagalbos, po apžiūros išvežti į gydymo įstaigą. 

Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir budėjo įvykio vietoje, kol automobilį ištraukė techninė pagalba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų