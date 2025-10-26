Raseinių rajone apvirto „Audi“: nukentėjo vairuotojas ir keleivė

PAGD duomenimis, pranešimas apie Ūnikių kaime nuo kelio nuvažiavusį automobilį, kuriame yra prispaustų žmonių, buvo gautas 1.47 val. nakties.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai rado automobilį apvirtusį.
Žmonės iš „Audi“ buvo išlipę iki ugniagesių atvykimo, prispaustų nebuvo, vairuotojui ir vienai keleivei prireikė medikų pagalbos, po apžiūros išvežti į gydymo įstaigą.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir budėjo įvykio vietoje, kol automobilį ištraukė techninė pagalba.
