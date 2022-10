Ramūnas Karbauskis apie Saulių Skvernelį: „Kai išsigydė vėžį, man pasirodė, kad jis pasikeitė“

R. Karbauskis prisiminė senus laikus ir sakė, kad gailisi, jog valstiečius „pavyko apgauti 2020-aisiais S. Skverneliui“: „Jis suvaidino, kad jis yra mūsų bendramintis, nes buvo sąrašuose 2020 metais. Tai, kad jis norėjo išeiti, žinojau nuo 2019 metų. Bet po to, kai jis persirgo, kai išsigydė vėžį, man pasirodė, kad jis pasikeitė. Nes mes jį tada labai palaikėme.“

Naujienų portalui tv3.lt S. Skvernelis paaiškino, kad jo pareiškimas apie savinamus buvusios Vyriausybės darbus buvo reakcija į „kai kurių asmenų valstiečių sąjungoje pasakymus“.

„Kai buvusių daugybė Vyriausybės darbų padaryta, tai jie sako, kad čia „mes darėme“, o kai yra kokių klausimų, sako, kad nežinojo apie tai, kas buvo daryta. Tai dalis ir ironijos čia yra. Jeigu nebuvo jų Vyriausybė, tai tada buvo mūsų Vyriausybė“, – kalbėjo jis.

Mano, kad pasakyti teiginiai – „iš desperacijos“

Naujausia „Vilmorus“ atlikta visuomenės apklausa parodė, kad metus kritę opozicinės LVŽS reitingai vėl auga – spalį už partiją būtų balsavę 7,7 proc. apklaustųjų (7,3 proc. rugsėjį). Tuo metu opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ simpatikų ratas traukiasi. Partija sulauktų 7,2 proc. paramos (7,7 proc. rugsėjį).

LVŽS pirmininko R. Karbauskio nuomone, S. Skvernelio vadovaujama partija sudaryta iš politikų, kuriuos vienija ne vertybės, bet valdžios siekis, o tai supratę gyventojai neva ir nusigręžė nuo partijos. Todėl politikas įsitikinęs, kad buvęs premjeras nemato kitos išeities, tik bandymą „sukurti viziją, kad Vyriausybė gali veikti be Seimo“.

„Jie atstovauja ne vertybes, o žmones, kurie keisti, išmesti iš visur arba išėję iš visur. Tai labai matosi. Tas savivaldybių rinkimuose labai gerai matysis. Jų rezultatai turėtų būti labai liūdni, nes tiesiog nėra stiprių kandidatų“, – prognozuoja R. Karbauskis.

„O kodėl jis sako tokius dalykus? Sako iš desperacijos. Teigti visuomenei, kad Konstitucija Lietuvoje negalioja, kad Seimo nebuvo 2016-2020 metais, gali tik žmogus, kuris nori atvirai meluoti. Seimas buvo, Seimas priiminėja sprendimus. <…> Skvernelio Vyriausybė be Seimo buvo tada, kai jis sugebėdavo ką nors nuslėpti nuo mūsų. O visi sprendimai, visos reformos, visi vaiko pinigai ir visa kita… Jeigu S. Skvernelis drįsta pasakyti, kad socialinė politika buvo be mūsų padaryta, čia yra paprasčiausiai nepagarba mums“, – priduria jis.

Teiginiai apie kalbas „iš desperacijos“ dėl reitingų, pasak paties S. Skvernelio, neatitinka tikrovės, nes demokratai su valstiečiais nekonkuruoja dėl tų pačių rinkėjų.

„Valstiečiai orientuojasi į visiškai kitą segmentą. Į rinkėjus kaimiškose vietovėse, į labai radikaliai nusiteikusius žmones, naudojančius radikalią retoriką, skatinančius neapykantą. Ir tyrimai rodo, kad mūsų rinkėjai nepersikerta, tai čia nėra dėl ko kalbėti. O tai yra faktas – politinė darbotvarkė tuo metu diktavo mano vadovavimą Vyriausybėje ir taip jau būna, deja, kad Seimas privalėjo užtikrinti programos įgyvendinimą“, – kalbėjo buvęs premjeras.

Teigia, kad Skvernelis valstiečius „išdūrė“

Kalbėdamas apie S. Skvernelio veikimą už nugaros R. Karbauskis sako turįs omenyje buvusios kadencijos metu „privatizuotą dalį „Ignitis“ akcijų“, apie kurį nei jis, nei Seimas nieko nežinojo.

„Premjeras apsimetinėja kvailiu ir sako, kad tai listingavimas, bet tai buvo privatizavimas – viešai išleidžiamos akcijos, perkamos privačių pirkėjų. To nedarė jokia kita Baltijos valstybė – neprivatizavo savo strateginės, valstybinės įmonės akcijų. Čia reikia paaiškinti vieną dalyką: niekas praeitoje kadencijoje daugumoje apie tai nežinojo nieko. Jeigu S. Skvernelis sako, kad jie darė Vyriausybės sprendimus, nesišnekėdami su Seimu, tai čia vienas pavyzdys, ką jie padarė. S. Skvernelis puikiai žinojo, kad mes niekada nebūtume sutikę su tuo Seime. Čia jo sprendimas.

Čia būtent tai, ką jis turi omenyje, kai sako, kad nebuvo valdančios daugumos, kad Vyriausybė buvo sau. Tai kai kuriais klausimais, kaip „Ignitis“ privatizavimas, ji buvo sau, nes nieko nesakė valdančiajai daugumai. Jie priėmė sprendimą neklausdami nuomonės mūsų. Čia yra nusikaltimas prieš visuomenę. Jis mus išdūrė, apgavo“, – tvirtino R. Karbauskis

Skvernelis: Karbauskis yra „patologinis melagis“

Praėjusios kadencijos metu tarp valstiečių ir S. Skvernelio esą Seime kildavo ir „labai daug ginčų“, nes išsiskirdavo požiūriai.

„S. Skvernelis pagal savo pažiūras yra liberalas. Dėl daugelio klausimų, ir dėl lotyniškų raidžių, kildavo žiaurus vidinis ginčas, nes Saulius reikalavo, kad mes balsuotume už tai. Mes sakėme, kad mes niekada nebalsuosime, nes tai yra lietuvių kalbos išdavystė. Bet liberalui atrodo kitaip“, – nurodo R. Karbauskis.

Jo teigimu, S. Skvernelis kartais ir apgaudinėdavo partiečius – neva Vyriausybė prižadėdavo vienus sprendimus, o priimdavo kitus. R. Karbauskis taip pat tvirtina, kad S. Skvernelis „labai pasikeitė“.

„Praėjusioje kadencijoje jis labai atvirai ir labai garsiai, agresyviai šnekėjo, kad Vytautas Landsbergis negali būti pripažintas valstybės vadovu. Jis aiškiai sakė, kad tai prieštarautų Konstitucijai. Mes irgi žinojome, kad tai prieštarautų Konstitucijai, nes Konstitucinis teismas yra paaiškinęs tai. Ką dabar padarė S. Skvernelis? Jo frakcijos nariai balsavo už tą pasiūlymą, dėl to tas įstatymas buvo priimtas. Jei jie nebūtų balsavę, to nebūtų buvę.

Čia yra jo pačių principų sulaužymas. Čia, matyt, kažkoks sandėris buvo, nes visi, kas buvome frakcijoje, prisimena, kaip Saulius aiškino, kad taip būti negali. Bet dabar jis elgiasi visai priešingai. Tai šioje vietoje, ar jis tada maivėsi, vaidino kažką, ar dabar jis vaidina – nežinau. Tai yra labai negražu. Politikui tai garbės nedaro“, – tvirtino jis.

Tokiais teiginiais, anot S. Skvernelio, R. Karbauskis atstovauja konservatorių interesus, šias kalbas vadina „desperacija“.

„Aš noriu pacituoti poną [Seimo narį Justą] Džiugelį: „Gerbiamas Ramūnas yra patologinis melagis“. Aš vienintelis Seime balsavau prieš šitą statuso suteikimą. Argumentas vienintelis – istoriniai faktai praeityje neturi būti tvirtinami įstatymu. V. Landsbergio šito statuso įtvirtinimas yra priimtas valdančiųjų balsais – 71 valdančiųjų balsu. Mes savo frakcijos narių rankų nelaužėme. Nežiūrėjome, ar turėjo požiūrį kiekvienas į šitą asmenybę individualiai, bet ne mūsų balsais tai buvo priimta.

Aš gi nesakiau, kad šių metų biudžetas išgelbėjo valdančiuosius nuo kracho. Priimtas yra valstiečių frakcijos dėka. Nebūtų balsavęs vienas Seimo narys, nebūtų buvę 71 Seimo nario, nebūtų priimtas biudžetas. Tai tokiu metu išgelbėjo [Gabrielių] Landsbergį, kuris vėlavo į posėdį ir neatvyko. Bet tokia realybė yra“, – pabrėžė S. Skvernelis.

Karbauskis: „Nesuprantu tų rinkėjų, kurie už Saulių ruošiasi balsuoti“

Atsigręždamas į smukusius Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ reitingus R. Karbauskis naujienų portalui tv3.lt tvirtina, kad rinkėjai neva pradeda suprasti „tiesą“.

„Niekada nesakiau (kas vykdavo tarp S. Skvernelio ir manęs – aut. past.), nes galvojau apie valstybę, apie valstybės interesą. Nes mane ten mindė, maigė, tyčiojosi. Aš Saulių visą laiką dengdavau. Jeigu pažiūrėsite, kokius žodžius aš apie Saulių būsiu pasakęs, tai jokių blogų žodžių, kai jis buvo premjeru, nebūsiu pasakęs. O kiek jis yra pasakęs apie mane visokiausių dalykų? Jis visą laiką laikėsi tokios pozicijos, kad jeigu jau akmenys krenta, tegul krenta ant Karbauskio, ne ant manęs. Jis norėjo išlaikyti tą gerą reitingą. Tai mano sumalė, o jo išliko pakankamai aukštas. Bet dabar pradeda kilti tie dalykai, kurie buvo. Ir žmonės pradeda suprasti, kad joks čia S. Skvernelio fenomenas, o tiesiog S. Skvernelis, kuris naudojasi LVŽS, naudojasi pinigais“, – aiškino jis.

„Aš nesuprantu tų rinkėjų, kurie už Saulių ruošiasi balsuoti“, – priduria R. Karbauskis.

Pasiteiravus R. Karbauskio, ką būtų daręs kitaip, jei galėtų atsukti laiką, jis ilgai nedvejojęs atsakė, kad gailisi, jog valstiečius neva „pavyko apgauti 2020-aisiais S. Skverneliui“.

„Jis suvaidino, kad jis yra mūsų bendramintis, nes buvo sąrašuose 2020 metais. Tai, kad jis norėjo išeiti, žinojau nuo 2019 metų. Bet po to, kai jis persirgo, kai išsigydė vėžį, man pasirodė, kad jis pasikeitė. Nes mes jį tada labai palaikėme.

<…> Jeigu jis dabar teigia, kad be jo Vyriausybės nebuvo, tai juk jo pačio pusę metų nebuvo. Tai rodo, kad Seimas valdė, joks Saulius, nes jis gydėsi nuo vėžio. Bet po to jis mums pasakė, kad jis klydo, kad nori kartu su mumis eiti į rinkimus. Tai geriau jau mūsų būtų buvę po rinkimų mažiau, bet nebūtų mūsų žmonės jautę tokį pažeminimą kurį laiką, kai jis mus žemino išeidamas. Dabar jis tiesiog bando apgauti visą visuomenę, bandydamas sakyti, kad buvo S. Skvernelio Vyriausybė, kad Seimo nebuvo. Tai to nebūtų buvę“, – tvirtino R. Karbauskis.

Primename, kad 2020 metų Seimo rinkimuose S. Skvernelis buvo išrinktas su LVŽS. Praėjusių metų rudenį buvęs premjeras atsiskyrė nuo valstiečių ir įkūrė Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“. Sausį steigiamajame suvažiavime jis išrinktas partijos pirmininku.