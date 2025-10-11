Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raimondas Šukys smerktinu vadina Remigijaus Žemaitaičio įrašą apie Arūną Gelūną

2025-10-11 20:04 / šaltinis: BNS
2025-10-11 20:04

Nemuno aušros“ atstovas, Seimo pirmasis vicepirmininkas Raimondas Šukys sako šeštadienį vykusiame parlamento frakcijos pasitarime pasmerkęs partijos lyderį Remigijų Žemaitaitį už jo įrašą feisbuke apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą Arūną Gelūną.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Nemuno aušros“ atstovas, Seimo pirmasis vicepirmininkas Raimondas Šukys sako šeštadienį vykusiame parlamento frakcijos pasitarime pasmerkęs partijos lyderį Remigijų Žemaitaitį už jo įrašą feisbuke apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą Arūną Gelūną.

6

„Koalicijoje vyksta sudėtinga situacija ir tas yra suprantama, nes partijos pirmininkas R. Žemaitaitis tikrai smerktinus, netinkamus įrašus paskelbė ir šiandien jam tiek aš, tiek ne vienas kolega frakcijoje išsakė“, – BNS šeštadienį sakė R. Šukys.

Pasak jo, šeštadienį perpiet vyko „Nemuno aušros“ frakcijos Seime pasitarimas, kur aptarta politinė situacija.

BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai nutarė perimti kultūros ministro portfelį iš „Nemuno aušros“. Šalies vadovas Gitanas Nausėda dar kiek anksčiau pareiškė neskirsiantis „aušriečių“ kandidato kultūros ministru.

Naujausios pasmerkimo bangos R. Žemaitaitis sulaukė kai „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame kaltino A. Gelūną perversmo valstybėje rengimu ir spekuliavo tariamai žydiška jo kilme.

Šeštadienį pasitraukiantis iš „aušriečių“ gretų paskelbė parlamentaras Dainius Varnas.

Paklaustas, ar pats nesvarsto elgtis panašiai, R. Šukys sakė, kad „apmąstymų visokių yra visada“.

„Tik kad vargu, ar tie sprendimai turėtų būti daromi emociškai, ant karštųjų.  Mano požiūris yra toks, kad kiekvienas asmuo individualiai atsako už savo veiksmus, žodžius ir ta atsakomybė gali būti įvairi – tiek politinė, tiek baudžiamoji, tiek kita“, – teigė politikas.

Vis dėlto, anot jo, jeigu dėl R. Žemaitaičio pasisakymų ar veiksmų griūtų valdančioji koalicija, „individualūs sprendimai iš kiekvieno iš partijos ir frakcijos (yra galimi – BNS). Parlamentaras atsisakė detalizuoti, ką turi omenyje.

Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.

R. Žemaitaitis šiuo metu yra teisiamas dėl neapykantos prieš žydus kurstymo ir Holokausto neigimo, o pernai Konstitucinio Teismo jis buvo pripažintas sulaužęs parlamentaro priesaiką dėl antisemitinių teiginių.

Vis dėlto apkaltos politikas tada išvengė pasitraukdamas iš Seimo, o 2024 metų rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.

„Nemuno aušros“ frakcijai Seime priklauso 19 narių, praėjus keliems mėnesiams nuo Seimo kadencijos pradžios iš politinės jėgos gretų pasitraukė Agnė Širinskienė.

