Ragina lietuvius išsitirti dėl klastingų infekcijų: štai kam tyrimai atliekami nemokamai

NVSC, prisidėdamas prie Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (angl. ECDC) jau 10 metų inicijuojamos Europos testavimo savaitės, lapkričio 20–27 d. kviečia aktyviai prisijungti prie šios iniciatyvos bei pasitikrinti dėl ŽIV, virusinių hepatitų B ir C bei lytiškai plintančių infekcijų (LPI). NVSC specialistai ragina įvertinti šių infekcijų riziką ir primena apie pasitikrinimo galimybes Lietuvoje ir kam labiausiai rekomenduojama pasitikrinti.

Epidemiologinė situacija

2022 m. pasaulyje gyveno 39 mln. ŽIV užsikrėtusių žmonių, iš kurių 1,5 mln. vaikai iki 14 m. amžiaus. Per visą minėtos infekcijos registravimo laikotarpį (1981–2022 m.) nuo su AIDS susijusių susirgimų mirė apie 40,4 mln. pasaulio gyventojų.

Lietuvoje pernai užregistruoti 252 nauji ŽIV atvejai, o per visą ŽIV registravimo laikotarpį (1988–2022 m.) – 3835 ŽIV infekcijos atvejai. 2018–2022 m. nuo AIDS mirė 85 ŽIV užsikrėtę asmenys.

„ŽIV, virusiniai hepatitai B ir C bei lytiškai plintančios infekcijos (LPI) gali nepasireikšti jokiais simptomais, tačiau toliau progresuoja arba sukelia komplikacijas. Be to, užsikrėtę šiomis infekcijomis žmonės gali užkrėsti kitus patys to net nežinodami. Todėl rekomenduojama kiekvienam įvertinti infekcijų perdavimo rizikas ir kreiptis dėl ištyrimo“, – pataria NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Rudaitis.

Kam rekomenduojama pasitikrinti?

Profilaktiškai pasitikrinti dėl ŽIV, virusinių hepatitų B ir C bei LPI pirmiausia rekomenduojama:

asmenims, turėjusiems lytinių santykių su užsikrėtusiuoju ŽIV ar kitomis lytiškai plintančiomis infekcijomis;

asmenims, turintiems atsitiktinių lytinių partnerių;

asmenims, teikiantiems seksualines paslaugas už atlygį;

vyrams, turintiems lytinių santykių su vyrais;

narkotines ir psichotropines medžiagas vartojusiems ir vartojantiems asmenims;

nėščiosioms;

turint klinikinių (LPI) simptomų.

Dėl minėtų infekcijų rekomenduojama pasitikrinti visiems bent kartą gyvenime, o turintiems didesnę riziką bent kartą per metus bei atsiradus LPI klinikiniams simptomams.

Ką svarbu žinoti apie tyrimus?

Norint sužinoti, ar žmogus užsikrėtęs ŽIV, virusiniu hepatitu B ir C ar LPI, reikia atlikti laboratorinius tyrimus arba atrankinius greituosius testus.