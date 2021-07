Protestuotojai sukilo: reikalauja neįleisti pabėgėlių į Lietuvą, jau atvykusius – į Lukiškes

Antradienį neeilinės Seimo sesijos metu prie Lietuvos Respublikos Seimo partija Nacionalinis susivienijimas surengė mitingą „Apginkime Lietuvą“.

Nurodoma, kad mitinge reikalaujama visomis priemonėmis stabdyti ir nepraleisti per sieną neteisėtų migrantų, kad ir kokio statuso jie reikalautų, o nelegaliai atvykstančius iš Baltarusijos teisiškai pripažinti režimo agresijos prieš Lietuvą dalyviais.

Tai antrasis mitingas, surengtas prieš į Lietuvą plūstančius pabėgėlius.

Ragina į šalį nepriimti pabėgėlių

„Sveiki visi, kuriems rūpi, kas vyksta Lietuvoje. Lietuva pavojuje, Lietuva pavojuje, Lietuva pavojuje…“ – šiais žodžiais prasidėjo mitingas, po kurio sugiedoję Tautišką giesmę, nešini vėliavomis ir plakatais, protesto dalyviai reikalavo Vyriausybės priimti, jų nuomone, šaliai naudingus sprendimus.

Ant plakatų parašyta: „Nelegalai – diversantai, žali žmogeliukai – į Lukiškes“, „Reikalaujame – užkardyti neteisėtą sienos kirtimą!!!, „Iškart deportuoti – prieglobsčio prašymų nepriimti“ ir kt.

Vienas iš mitingo organizatorių – politologas, VDU politikos mokslų dėstytojas Vytautas Sinica sako, kad pagrindinis keliasdešimties susirinkusiųjų protestuotojų tikslas – „pasakyti valdantiesiems ir Seimui apskritai, kad prie visko, ką jie šiandien svarsto, būtina priimti dar vieną sprendimą, be kurio kiti sprendimai nebus reikšmingi – nepriimti migrantų į Lietuvą“.

Kalbėdamas su naujienų portalui tv3.lt jis teigia sutinkantis, kad šis sprendimas kontraversiškas, nes nes prieštarauja kai kuriems tarptautiniams susitarimams: „Bet ne viena Europos šalis susidūrusi su dirbtinių migrantų srautu priėmė tą sprendimą ir uždarė sienas. <…> Lietuva turėtų išdrįsti padaryti tą patį“, – ragino jis.

Nacionalinio susivienijimo pirmininkas Vytautas Radžvilas sako, kad protesto dalyviai protestuoja prieš tai, ką matė sovietmečiu: „O tada buvo sistemingai vykdoma daugybę metų trukusi kolonizacija, kuri daugelį tautų pavertė mažumomis jų žemėse, sukėlė begalę ekonominių, socialinių ir kultūrinių problemų“, – priduria jis.

Taip pat jis kalba apie dirbtinį tautų maišymą ir asimiliavimą politika, kuris, anot jo, yra problema didžiausia problema.

„Šitos politikos vaisius skina Vakarų Europa, mes žinome, kad pradedant tokio masto imigraciją susikuria paralelinės visuomenės. Mes norime, kad Lietuva dar kartą to nepatirtų – tam tereikia jaustis valstybe ir pasakyti, kad Lietuva buvo ir bus šalis atvira pasauliui, bet į ją pateks tik tie, kuriuos reikia įsileisti. Nei vienas iš pabėgėlių neatitinka kriterijų“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja jis.

Geriau vėliau negu niekada

V. Sinicos teigimu, Vyriausybė migrantų krizę pradėjo spręsti per vėlai, tačiau neneigė džiaugiantis, kad veiksmai pradėti daryti: „Geriau vėliau negu niekada“, – pasakojo politologas.

„Manau, kad sprendimai, kurie yra susiję su sienos statymu, su greitesniu svarstymu įvairių prieglobsčio prašymu. Tau yra teisingi sprendimai, bet tik smulkmena prie principinio sprendimo Bet tai yra smulkmena greta principinio sprendimo, kurio nėra.

Anot jo, Lietuvos visuomenei nėra svarbu, per kur migrantai atkeliauja – ar per pasienio postus, ar per miškus – visuomenė nori nutraukti jų patekimą į šalį, į miestus, savivaldybes.

„Šitie sprendimai užtikrins, kad žmonės ateis ir toliau – per pasienio postus, ieškosime, kur juos apgyvendinti ar kaip grąžinti, kas tikrai per 10 dienų neišsispręs. Dabar jau ūkininkai randa juos laukuose, situacija chaotiška, kurią išspręstų tik sienos uždarymas“, – antradienį vykstančiame mitinge sako V. Sinica.

Jei siena nebus uždaryta ir Lietuva pabėgėlius toliau įsileis, jo nuomone, žmonės „liks patys sau“ ir tai gali turėti skaudžių pasekmių Lietuvai – gali grėsti ir terorizmas:

„Valstybė nustojusi jais rūpintis išleido iš laikymo įstaigų, jie atsidūrė visiškai svetimoje kultūrinėje be nieko. <….> Kyla tiek viešojo saugumo, tiek kitos įtampos, tiek galų gale, ir terorizmo grėsmė. Priėmus tūkstančius žmonių iš islamo žinoma, kad statistiškai bus palaikančių terorizmą“, – priduria jis.

Seimas renkasi į neeilinę sesiją

Vienos dienos trukmės sesijoje parlamentarai planuoja priimti pataisas, kurios prieglobsčio prašymo procedūras sutrumpintų iki dešimties dienų.

Vyriausybės teikiamos pataisos taip pat apribotų neteisėtai sieną kirtusių migrantų laisvą judėjimą Lietuvos teritorijoje, susiaurintų kitas jų teises, kai šalyje dėl migrantų antplūdžio paskelbta ekstremali situacija.

Vyriausybė prašo pataisas dėl užsieniečių teisinės padėties svarstyti ypatingos skubos tvarka, tad antradienį planuojama įstatymo pataisų projektą pateikti ir vėliau balsuoti dėl jo priėmimo.

Taip pat Seimo nariai išklausys premjerės Ingridos Šimonytės pranešimą „Lietuvos Vyriausybės ir institucijų veiksmai, atsakant į hibridines grėsmes“, balsuos dėl atitinkamos Seimo rezoliucijos.

Surengė pirmąjį protestą prieš pabėgėlius

„Didžiojo šeimos gynimo maršo“ organizatoriai sekmadienį surengė pirmąją protesto akciją prieš į Lietuvą iš Baltarusijos nelegaliai plūstančius migrantus.

Automobilius papuošę plakatais, tokiais kaip „Europa nėra jūsų namai“ ar „STOP nelegaliai migracijai“, protestuotojai mitingavo prie kelio nuo Druskininkų link Latežerio.

Ši vieta yra arčiausiai Lietuvos ir Baltarusijos pasienio, kurioje leista rengti protesto akciją be papildomo derinimo su institucijomis, teigia organizatoriai.

Mitingo organizatorius Raimondas Grinevičius BNS sakė, kad protestas surengtas ir dėl „Vyriausybės neįgalumo“ sprendžiant migrantų krizę.

„Mūsų valdžia pridirbo tokių dalykų, kad dabar turi srėbti žmonės, dirbantys pasienyje, vietos gyventojai ir savivaldybių biudžetai“, – teigė R. Grinevičius.

Pasak protesto organizatoriaus, mitinge dalyvavo apie 150 žmonių.

Kaip nurodoma Šeimų sąjūdžio svetainėje, šios protesto akcijos „pabaigos laikas nėra numatytas, gali būti, kad atvažiavusius pirmuosius „sargybinius“ pakeis vėliau atvykę savanoriai – šis klausimas bus sprendžiamas vietoje pagal situaciją“.

Sulaikomų migrantų skaičiai mažėja

Sulaikomų neteisėtų migrantų skaičius ties siena su Baltarusija po truputį mažėja, pirmadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pavaduotojas Antanas Montvydas.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai sulaikė 1676 migrantus – 20 kartų daugiau nei pernai. Daugelis jų yra iš Artimųjų Rytų ir Afrikos šalių.

Minskas tvirtina migrantų Baltarusijos teritorijoje nebestabdantis dėl ES sankcijų.

Dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto Vyriausybė valstybės mastu yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.