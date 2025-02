Protestuotoja ragino savivaldybės atstovus atsikvošėti: „Vilnius – ne silkė, baikit sūdyti miestą!“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Kelios dešimtys protestuotojų su plakatais susirinko prie Vilniaus miesto savivaldybės. Jie prašė valdžios, kad ši nustotų ant kelių ir šaligatvių barstyti druską, mat ši kenkia ne tik augalams, bet ir infrastruktūrai.

„Kitų išeičių neturime! Mes vaikščiosime gatvėmis be medžių, ir be to rūdija ir transportas, ir avalynė, ir namų pamatai, ir tas pats betonas, viskas!“ – tikino želdintoja, protesto organizatorė Ligita Poškutė.

„Miestas priėmė tą žaliosios sostinės karūną, ja puošiasi, bet tų praktinių, paprastų, mažų veiksmų, kurie iš tikrųjų padėtų sukurti žalesnį, aplinkai ir žmogui draugiškesnį miestą, mes nematome“, – teigė aplinkosaugininkė Ieva Budraitė.

„Mano akimis žiūrint, kas antras medis bus žuvęs per porą artimiausių metų“, – įsitikinusi vilnietė Smiltė.

Protestuotojus ignoravo

Viena moteris į protestą atsivežė parodyti savo dviratį. Ji prašė atkreipti dėmesį, kaip jis surūdijo vos per porą metų. Vilnietė tikino, kad taip atsitiko būtent dėl druskos.

„Tuo pačiu dviračiu važinėju 18 metų. Ir buvo viskas gerai, aš visus metus važinėju dviračiu. Bet va, per 2–3 metus grandinė visiškai surūdijo. <...> Ta grandinė galėjo anksčiau surūdyt, bet nesurūdijo anksčiau, tai vadinasi tos druskos daugėja“, – pasakojo vilnietė Rasa.

Protestuotojai kreipiasi į miesto aplinkos skyriaus vedėją Gintautą Runovičių ir kritikuoja jo sprendimus dėl gatvių ir šaligatvių priežiūros.

„Vilniaus aplinkos tvarkymas. Tai yra visi traktoriai, kurie važiuoja, druskos yra jo žinioje. Dėl to kreipiamės į jį. – Ir ką sakote? – Sakau, kad Vilnius – ne silkė, baikit sūdyti miestą!“ – rėžė miesto antropologė Jekaterina Lavrinec.

Nors G. Runovičius su protestuotojais susitikti taip ir neišėjo, bet į žurnalistų klausimus atsakyti sutiko. Pasak jo, savivaldybė jau dabar siekia maksimaliai sumažinti naudojamos druskos kiekį, todėl ją barsto tik esant blogiausioms oro sąlygoms, maišo su skaldele.

„Druskos šiais metais, bent jau šiai minutei, yra tris kartus mažiau, negu pernai buvo išberta“, – tvirtino Miesto aplinkos skyriaus vedėjas G. Runovičius.

Protestuotojai sako, kad druska kenkia ne tik medžiams, bet ir daro didžiulę įtaką oro užterštumui, kuris Vilniuje pastaruoju metu ypač didelis – jau daugiau nei savaitę dalyje miesto rajonų oro kokybė yra net pavojinga sveikatai.

Daugiau apie tai – aukščiau esančiame vaizdo įraše.