Anot LAT atstovės spaudai Tautvilės Merkevičiūtės, prokuratūra pateiktu skundu siekia, jog būtų paliktas galioti teismo sprendimas, kuriuo minėti asmenys buvo pripažinti kaltais ir dėl neapykantos kurstymo, ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
„Šioje byloje LAT gautas prokuratūros kasacinis skundas. Juo prašoma palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį dalyje, kurioje asmenys pripažinti kaltais dėl neapykantos kurstymo bei viešosios tvarkos pažeidimo be pakeitimų“, – Eltai teigė T. Merkevičiūtė.
LAT dar spręs, ar priimti nagrinėti šį skundą.
Teismas priėmė skirtingus sprendimus
Apeliacine tvarka baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas rugpjūtį paskelbė panaikinantis pirmos instancijos teismo (Vilniaus miesto apylinkės teismo) sprendimą A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo byloje dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Laisvės partijos pirmininką Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo.
Apygardos teismas išteisino A. Kandrotą-Celofaną ir A. Lobovą dėl neapykantos kurstymo, tačiau kartu nutarė, jog vyrai lieka kalti dėl neapykantos skatinimo. Dėl pastarosios veikos A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas nebuvo išteisinti, įvertinus bylos duomenis, kuriuose – ir tai, kad vaizdo įrašas, kuriame rodoma, kaip minėti asmenys užgauliai kalba apie T. V. Raskevičių, buvo paviešintas socialiniuose tinkluose.
Apeliacinės instancijos teismas A. Kandrotui-Celofanui skyrė aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, o A. Lobovui – šešių mėnesių trukmės laisvės atėmimą, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų, ir 3 766 eurų dydžio baudą.
Apygardos teismo teisėjų kolegijos nuomone, A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo pareiškimai apie T. V. Raskevičių prieštaravo moralei, tačiau buvo išsakyti humoro forma ir šie veiksmai, teismo vertinimu, nepasiekė tokio pavojingumo lygio, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.
Pirmosios instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas kovą šioje byloje buvo priėmęs kitą sprendimą. Šis teismas A. Kandrotą-Celofaną ir A. Lobovą pripažino kaltais dėl neapykantos kurstymo prieš buvusį Seimo narį T. V. Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos ir viešosios tvarkos pažeidimo. Kaltinamieji dėl pastarojo nusikaltimo pirmosios instancijos teismo buvo nuteisti dėl to, kad jie užgauliai apie T. V. Raskevičių kalbėjo viešoje vietoje – teisme.
A. Kandrotui-Celofanui teismas skyrė 1 metų laisvės atėmimo bausmę, A. Lobovui – 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant pusantrų metų laikotarpiui. Bausmės atidėjimo laikotarpiu jis privalėtų nuo 22 iki 6 valandos būti namuose, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje.
A. Lobovui taip pat skirta 3 766 eurų bauda, jis kartu buvo įpareigotas atsiprašyti T. V. Raskevičiaus už savo pareiškimus apie pastarąjį.
Teismas šioje byloje taip pat nusprendė priteisti T. V. Raskevičiui iš A. Kandroto-Celofano ir A. Lobovo 1 tūkst. eurų neturtinės žalos.
Anksčiau teisti A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas pripažinti recidyvistais.
Prokuratūra LAT pateiktu kasaciniu skundu prašo palikti galioti būtent šį Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį.
Ikiteisminis tyrimas byloje pradėtas po to, kai nukentėjusiojo T. V. Raskevičiaus socialiniame tinkle „Facebook“ 2024 m. rugsėjį pasirodė vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti, kad teismo posėdyje nuotoliniu būdu dalyvavęs A. Kandrotas-Celofanas ir į teismo salę atėjęs A. Lobovas ėmė užgaulioti ir tyčiotis iš politiko.
Vaizdo įraše fiksuota, kad A. Lobovas teismo posėdžių salėje ėmė kalbėti apie tai, kad T. V. Raskevičiaus „burna užimta“ ir dėl to jis „negali kalbėti“. A. Kandrotas-Celofanas savo ruožtu, kalbėdamas apie parlamentarą, teigė, kad „pas jį, kai burna užimta, pas jį būna kietas daiktas burnoj“ ir vėliau pridūrė: „Pasimatysim dar, Vytautai, būsi eilinis p*der… gėjus“.
T. V. Raskevičius neslepia esantis homoseksualus.
A. Lobovas ir A. Kandrotas-Celofanas savo kaltės byloje nepripažįsta.
Anksčiau teisti ne kartą
A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas anksčiau yra ne kartą nuteisti kitose bylose.
Lietuvos apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų A. Kandrotui-Celofanui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas.
Tiesa, dar anksčiau vyras paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė.
Teisingumo ministerija išsiuntė Baltarusijai prašymą dėl minėto vyro ekstradicijos į Lietuvą. Lapkritį pranešta, kad Baltarusija atsisakė išduoti A. Kandrotą-Celofaną Lietuvai.
Vilniaus apygardos teismas rugsėjį paskelbė, kad A. Kandrotas-Celofanas ir A. Lobovas lieka nuteisti dėl dalyvavimo 2021 m. riaušėse prie Seimo. A. Kandrotui-Celofanui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, A. Lobovui – lygtinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Vilniaus miesto apylinkės teismo rugsėjį A. Kandrotą-Celofaną nuteisė byloje dėl smūgio visuomenininkui V. Bartkevičiui. Kaltinamajam už viešosios tvarkos pažeidimą skirta 60 parų arešto. Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, jis apskųstas apeliacine tvarka.
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