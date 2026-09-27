Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Baltarusiją pabėgęs Kandrotas-Celofanas kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą

2026-09-27 10:07 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-27 10:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Už finansinius nusikaltimus kalėti nuteistas Antanas Kandrotas, pravarde Celofanas, kartu su savo advokatu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) apskundė Apeliacinio teismo nuosprendį, kuriuo nuteistajam skirta reali pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmė.

Antanas Kandrotas-Celofanas. ELTA / Andrius Ufartas
GALERIJA (11)

Už finansinius nusikaltimus kalėti nuteistas Antanas Kandrotas, pravarde Celofanas, kartu su savo advokatu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT) apskundė Apeliacinio teismo nuosprendį, kuriuo nuteistajam skirta reali pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA
1

Būtent po Lietuvos apeliacinio teismo verdikto birželį A. Kandrotas-Celofanas turėjo patekti už grotų, tačiau policijai Kauno rajono gyventojo sulaikyti nepavyko, nes jis išvyko į Baltarusiją, kur gyvena iki šiol.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį LAT Teisėjų atrankos kolegija paskelbė, kad kasacinis skundas priimtinas, nes nenustatyta įstatyme nurodytų aplinkybių, trukdančių priimti skundą. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. 

REKLAMA
REKLAMA

„Prašome visiško išteisinimo, su bausme nesutinkame, nebuvo nusikaltimo sudėties. Neturiu duomenų, kada jis (A. Kandrotas-Celofanas – ELTA) atvyks (iš Baltarusijos – ELTA), nelabai galiu apie tai komentuoti“, – Eltai sakė A. Kandroto-Celofano advokatas Erikas Rugienius.

REKLAMA

Apeliacinis teismas vasarą konstatavo, kad A. Kandrotas-Celofanas ir kiti nuteistieji Vokietijoje pirko naftos produktus iš įvairių įmonių ir pagal pateiktus kaltinimus juos realizavo.  

Nuosprendį šioje byloje dar 2023 m. paskelbė Kaune apygardos teismas.

2024 m. sausį policija A. Kandrotą-Celofaną sulaikė, Apeliaciniam teismui nuteisus jį laisvės atėmimo bausmėmis kitose dviejose finansinių nusikaltimų bylose.

REKLAMA
REKLAMA

2025 m. birželį nuteistasis buvo paleistas į laisvę pritaikius lygtinį paleidimą, atsižvelgiant į tai, kad jis atliko daugiau nei tris ketvirtadalius numatytos laisvės atėmimo bausmės bei atitiko lygtiniam paleidimui taikomas sąlygas.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Antanas Kandrotas - Celofanas

Nuteistas byloje dėl finansinių nusikaltimų

Išnagrinėjęs bylą Kauno apygardos teismas 2023 m. paskelbė nustatęs, kad Romas Jablonskas, būdamas bendrovės direktoriumi, o A. Kandrotas-Celofanas, būdamas faktiniu šios bendrovės vadovu ir akcininku, veikdami bendrininkų grupėje, 2014 m. tyčia apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kauno apygardos teismo išnagrinėtos bylos duomenimis, nustatė, kad Romas Jablonskas, A. Kandrotas-Celofanas ir Andrius Šarkauskas, veikdami bendrininkų grupėje, 2014 m. nutarė įsigyti iš Vokietijos įmonių naftos produktus su nuliniu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu ir juos realizuoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams, bei dalį įsigytų naftos produktų realizuoti panaudojant fiktyvius bendrovės dokumentus (PVM sąskaitas faktūras), dokumentuose parodant neva dalis įsigytų naftos produktų yra parduoti Rumunijos įmonei, pritaikant nulinį PVM procentą.

REKLAMA

Teismas skelbė, jog R. Jablonskas buvo bendrovės direktorius, o A. Kandrotas-Celofanas – faktins šios bendrovės vadovas ir akcininkas.

Bylos duomenimis, nenustatytos kilmės pinigais buvo įsigytos 25 tonos naftos produktų už 230 687 eurus su nuliniu PVM, juos į Lietuvą atgabeno A. Šarkausko vadovaujamos bendrovės vilkikai.

Vykdydami iš anksto aptartą nusikalstamą planą, R. Jablonskas kartu su A. Kandrotu-Celofanu ir A. Šarkausku įsigytus naftos produktus pardavė be jokių apskaitos dokumentų, pardavimo sumos pareigūnai taip ir nesužinojo.

REKLAMA

Pasak teismo, slėpdami naftos produktų pardavimą be apskaitos dokumentų, nuteistieji pateikė bendrovės buhalterei, nežinančiai apie daromą nusikaltimą, fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodyta, kad iš Vokietijos įmonės įsigyti naftos produktai yra parduoti Rumunijos įmonei už 231 459 eurus su nuliniu PVM. Šias fiktyvias pardavimo PVM sąskaitas faktūras A. Kandroto-Celofano nurodymu buhalterė įtraukė į bendrovės apskaitą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sąskaitų faktūrų pagrindu buhalterė Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė pridėtinės vertės deklaraciją, kurioje nurodė neteisingus duomenis apie naftos produktų pardavimą Europos Sąjungos PVM mokėtojams su nuliniu PVM. Taip apgaule bendrovės naudai buvo panaikinta didelės vertės turtinė prievolė – į valstybės biudžetą mokėtina PVM 48 444 eurų suma.

REKLAMA

Bylos duomenimis, 2014 m. rugsėjį buvo įsigyta naftos produktų už daugiau nei 654 tūkst. eurų, jie buvo įvežti į Lietuvą, naftos produktus į Lietuvą įvežusi bendrovė privalėjo paskaičiuoti ir deklaruoti 137 346 eurus PVM. Neturėdama prekių panaudojimo PVM apmokestinamiems tiekimams įrodymo, ji neturėjo teisės į 137  346 eurų PVM atskaitą – tai yra privalėjo šią sumą sumokėti į biudžetą.

REKLAMA

Sutarė gabenti alyvą, nesumokant privalomo mokesčio

Be to, teisėsauga nustatė, kad A. Kandrotas-Celofanas, R. Jablonskas ir A. Šarkauskas iš anksto susitarė daryti sunkų ilgai trunkantį nusikaltimą – pažeidžiant nustatytą tvarką įsigyti iš Vokietijos ribotos atsakomybės bendrovės lengvosios alyvos, kuri yra akcizais apmokestinama prekė, įvežti ją į Lietuvą ir parduoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams, nesumokant privalomo akcizo mokesčio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2014 m. iš Vokietijos bendrovės pagal 81 PVM sąskaitą faktūrą buvo įsigyta 2 065,94 tonos lengvosios alyvos už 1 623 879 eurus, tai nebuvo deklaruota ir nesumokėta daugiau nei 53 tūkst. eurų akcizo mokesčio.

Tyrėjai nustatė, kad analogiškos iš esmės nusikalstamos veikos buvo padarytos ir pasinaudojant kita bendrove. Ji neturėjo licencijos verstis nefasuotų naftos produktų didmenine prekyba, neturėjo leidimo prekiauti energetiniais produktais, neturėjo registruotų kuro talpyklų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų