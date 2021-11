Prognozė nedžiugins: artimiausiomis dienomis orai bus neramūs ir šlapi

Visame žemyne pamažu įsivyrauja rudeniškai debesuoti orai. Daugiau pragiedrėjimų ir saulės rytoj bus Europos pietuose.

Visoje vakarinėje, centrinėje ir šiaurinėje Europos dalyje įsitvirtino vėsoki orai, palyginti šilti jie bus Balkanų šalyse ir Ukrainoje.

Šiandien Lietuvoje vyravo debesuoti orai, vietomis lijo. Artimiausią naktį per visą šalį nukeliaus lietaus debesų juosta, kurį laiką lis visur, po to giedrės, po to vėl kai kur palis. Rytoj dieną orai irgi bus debesuoti, pragiedruliai tikėtini mažai, daug kur palis, bet negausiai.

Debesuotą naktį oras atvėsti neskubės, be to, atvės visur daugmaž vienodai. Paryčiais bus apie 5 – 7 laipsnius šilumos. Rytoj orai bus ne tik debesuoti, bet ir vėjuoti. Kaip ir naktį, oro temperatūros skirtumai šalyje nebus dideli. Įdienojus vyraus 7 – 8, prie pat jūros 9 – 10 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, artimiausią parą orai bus rudeniški, tai yra lietingi ir vėjuoti“, – sako sinoptikas Naglis Šulija.

Šeštadienį protarpiais vis palis – naktį kiek rečiau ir mažiau, dieną tankiau ir gausiau. Bus vėjuota, ypač prie jūros. Naktį atvės iki 5 – 7, dieną šils iki 7 – 9 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį palis tik vietomis, dieną visur, vietomis smarkiai. Vėjas aprims, bet ne nurims. Naktį atvės iki 3 – 5, prie jūros 7 – 9 laipsnių, dieną bus apie 7 – 9 laipsnius šilumos.

„Kitaip tariant, artimiausiomis dienomis orai bus neramūs ir šlapi“, – sako N. Šulija.