Profesorius pasisakė apie kaukes: sutinka, kad apsauga nepakankama, todėl rizikos grupėms pataria dėvėti respiratorius

Todėl ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse matome nepatenkintųjų valdžios sprendimais įvairias protesto akcijas, jau nekalbant apie nuomonių įvairovę socialiniuose tinkluose. Visi pasidarėme ekspertais, visi išreiškiame savo poziciją ir tikrai žinome, kodėl reikia nuo COVID'o skiepytis arba nesiskiepyti ir koks galimai geriausias būdas būtų apsisaugoti nuo koronaviruso – ar dezinfekcinis skystis į veną, ar struktūrizuotas vanduo, o gal meditacijos ir atsparios virusiniam užkratui kūno vibracijos, o gal ir sėdėjimas nuogu užpakaliu ant sniego arba maudynės lediniame vandenyje. Vienu žodžiu, kiek „ekspertų“, tiek ir nuomonių.

Tikrai manęs nenustebino ir tai, kad aukščiausiu lygiu prasidėjo ekspertų diskusijos dėl kaukių dėvėjimo. Į ekspertų posėdį pakviestas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) lektorius Rimas Jankūnas (matomai, kaukių dėvėjimo žinovas) feisbuke paskelbė, kad posėdyje visi ekspertai pritarė, kad jau galima siūlyti Vyriausybei įteisinti, kad nebereikia nešioti kaukių lauke, jei per 2 metrus nėra žmonių.

Kyla klausimas – kodėl per du metrus, o ne, pavyzdžiui, per tris ar keturis? Juk, vykdant eksperimentus, įrodyta, kad, čiaudėjant arba kosėjant, smulkiausi sekreto lašeliai gali oru lėkti 5–7 metus, o kaip kada net 10. Nustatyta, kad sergantis per vieną valandą gali išskirti iki 10 milijonų viruso dalelių. Todėl pagrindinis principas aiškus – kuo esi toliau, tuo mažesnė galimybė užsikrėsti. Aš gerai suprantu, kad vaikščioti su kauke kai kam per karšta ar net gali išprovokuoti panikos priepuolį, damoms gadinasi makiažas, kitiems yra apsunkintas kvėpavimas, ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga ar esant širdies nepakankamumui.

Bet kai kasdien susiduri su negailestinga mirusiųjų nuo COVID-19 statistika, tikrai supranti, kad kaukių dėvėjimo nepatogumus tikrai atperka sumažėjusi rizika susirgti koronavirusu ir savimi papildyti mirčių skaičių. Oponentai man tikrai pasakys, kad medicininių kaukių apsauga svyruoja pagal daugelyje šalių atliktų tyrimų rezultatus nuo 8 iki 40–60 proc., todėl jų apsauga nepakankama.

Pilnai sutinku, kad apsauga nepakankama, bet net dalinė apsauga yra kur kas geriau, negu jokios. Juk tiksliai nežinome, kokia kritinė masė viruso dalelių turi patekti į jūsų kvėpavimo takus, kad susirgtumėte. Galbūt, kaukė tikrai jums išgelbės gyvybę. Todėl tikrai nesuprantu tų pašaipų dėl kaukių, kai Seimo narė Rasa Budbergytė pasiūlė uždarose patalpose nešioti ne vieną, o dvi veido kaukes, beje, ką daro ir dabartinis JAV prezidentas.

Prasidėjus pirmajai koronaviruso bangai, kada sveikatos apsaugos ministerijos vadovybė šaipėsi iš kaukių dėvėjimo, atrodo, aš vienintelis rašiau, jog niekaip negaliu sutikti su teiginiu, jog sveikam nereikalinga medicininė kaukė, kai sergantis gali kosėti ar čiaudėti kitam į veidą. Atsiradus griežtam reikalavimui visur dėvėti kaukes, patariau visiems, kuriems kaukė sukelia diskomforto jausmą, jeigu aplinkui gatvėje ar parke 20 metrų atstumu nėra žmonių, laikinai nusiimti kaukes, laisvai pakvėpuoti.

Mano kažkada išsakytas siūlymas, kad visi asmenys, kurie priklauso rizikos grupėms, turėtų dėvėti ne kaukes, o respiratorius, kurių apsauga net 95 proc., o žmonėms, negalintiems jų nusipirkti, finansiškai turėtų padėti valstybė, atrodo, nebuvo išgirstas. Beje, Vokietija griežtai apsisprendė vietoj kaukių naudoti tik respiratorius. Gražus ir pagirtinas pavyzdys kitoms šalims.

Daug kam pagrįstai kyla klausimas – kada kaukių dėvėjimas bus atšauktas? Primename, kad šiuo metu gyvename dar griežto karantino sąlygomis, ir jo ribojimų keitimo planas yra suskirstytas pagal ekspertų Vyriausybei pristatytus karantino scenarijus A, B, C ir D. Sergamumas dar kol kas dar didelis. Bet, kai 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų teks mažiau nei 25 atvejai, o teigiamų tyrimų dalis bus mažesnė nei 4 procentai (karantino scenarijus A), galėsime atvirose erdvėse nedėvėti kaukių.

Tikriausiai nesuklysiu pasakydamas, kad dauguma Lietuvos gyventojų laukia, kada bent 70 proc. žmonių bus paskiepyti nuo koronaviruso, bus pasiektas populiacijos imunitetas, todėl galėsime užmiršti kaukių dėvėjimą. Deja, kaip mokslininkas, kuris 10 metų tyrė žmogaus imuninę sistemą, turiu sumažinti optimistines nuotaikas. Net po skiepų daliai žmonių nesusidarys pilnavertis imunitetas, todėl jie nebus apsaugoti nuo užsikrėtimo COVID-19. Ypač tai pasakytina apie onkologinius ligonius, asmenis po organų transplantacijos, gaunančius imunosupresinį gydymą dėl įvairių autoimuninių ligų. Todėl šioms grupėms, matomai, bus patarta dėvėti respiratorius didesnėse žmonių susibūrimo grupėse.

Lietuvos Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas, prof. habil. dr. Julius Kalibatas