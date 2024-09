Priešrinkiminėje Seimo sesijoje Čmilytė-Nielsen linkėjo išlaikyti balansą ir perspėjo dėl radikalių jėgų pavojingo akligatvio

„Pavasarį, pradėdami paskutinę pilną šios kadencijos Seimo sesiją, visi iš esmės sutikome, kad pagrindinį dėmesį skirsime visaapimančiam saugumui. Kuris, beje, tapo visos šios kadencijos raktažodžiu, tuo pačiu ir tikslu. Socialinis, emocinis, ekonominis, ir, be abejo, nacionalinis saugumas. Kaip pagrindas, be kurio neįmanoma niekas. Šį rudenį taip pat verta koncentruotis į su tuo susijusius sprendimus. Tam, be abejonės, reikia konstruktyvaus bendradarbiavimo – ir tarp politinių jėgų, ir tarp visų valdžios šakų“, – antradienį iš Seimo tribūnos sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Anot jos, konstruktyvumo reikės ir baigiant svarstyti jau pradėtus projektus ir ruošiantis svarbiausio rudens projekto – 2025 metų biudžeto priėmimui.

„Tam reikia atsakingo, valstybinio požiūrio, kurio pernelyg neišbalansuotų rinkimų finišo tiesioji. (...) Išlaikykime tinkamą balansą ir visi kartu pasistenkime, kad rinkiminis laikotarpis nesutrukdytų priimti būtinus sprendimus rudens sesijoje“, – kreipdamasi į kolegas sakė V. Čmilytė- Nielsen.

Atkreipdama dėmesį į pastaruoju metu visame pasaulyje didėjančią geopolitinę įtampą, parlamento vadovė perspėjo dėl radikalių jėgų siūlomų greitų sprendimų ir „pavojingo akligatvio“.

„Deja, pastaruoju metu ne tik mūsų regione, bet ir visame pasaulyje didėjanti geopolitinė įtampa, neišvengiamai kursto nerimą, didina nuovargį, dirgina norą išspręsti problemas vienu mostu. Tampa labiau patrauklios radikalios idėjos, siūlančios pernelyg paprastus atsakymus į sudėtingus klausimus, nerealistiškai greitus rezultatus. Racionalios, atsakingos valstybinės politikos požiūriu tai pavojingas akligatvis, kurio atžvilgiu, matyt, taip pat praverstų didžiausią žmonių pasitikėjimą turinčių politinių jėgų nusiteikimas į ateitį žvelgti visų pirmiausia per atsakomybės demokratijai prizmę“, – sakė V. Čmilytė- Nielsen, linkėdama kolegoms išminties pasirenkant tai, kas iš ties svarbu ir prasminga.

Būta ir temperatūros šuolių Seimo salėje, būta ir demaršų

V. Čmilytės-Nielsen vertinimu, 2020-2024 metų Seimo kadencija buvo viena sudėtingiausių per visą Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį.

„Pagal iššūkių ir įtampų gausą ją galima palyginti nebent su pirmąja Aukščiausia Taryba – Atkuriamuoju Seimu, nebaigusiu savo kadencijos. Priešlaikinių Seimo rinkimų idėja buvo šmėkštelėjusi ir šios kadencijos metu, tačiau šįkart mums užteko racionalumo ir politinės brandos, kad išvairuotume valstybės laivą be radikalių, neapibrėžtas pasekmes turinčių sprendimų“, – sakė parlamento vadovė.

Pasak jos, kadencijos metu būta ir daugiau temperatūros šuolių šioje salėje, būta ir demaršų.

„Tačiau kuomet tai nevirsta politinėmis krizėmis, lemiančiomis esminius sukrėtimus, vadinčiau tai visgi įprastu demokratiniu procesu. (...) Apskritai, darbas ekstremaliomis aplinkybėmis ieškant optimalių sprendimų buvo šio laikotarpio ženklas. Manau, pandemijos ir karantino, Baltarusijos režimo inspiruotos migrantų krizės, energetikos kainų šuolio, karo prieš Ukrainą sąlygomis sugebėjome laikytis pakankamai subalansuotos, labiau dialogu, o ne priešprieša grįstos politikos“, – sakė parlamento vadovė.

Pasak jos, šis Seimas davė ir pozityvių, ir ilgesnę perspektyvą turėsiančių rezultatų, pavyzdžiui, partijų susitarimą dėl saugumo ir gynybos, pasirašytą Seime 2022-ųjų vasarą, ir šių metų pavasario sesijos pabaigoje rastą susitarimą dėl gynybos finansavimo.

Nausėda: išlaikykite prieš akis Lietuvos žmonių interesus

Sveikindamas į paskutinę šios kadencijos Seimo sesiją susirinkusius parlamentarus Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ragina užbaigti svarbiausius darbus, stiprinti Lietuvos saugumą, spręsti žmonėms aktualias problemas, pvz. dėl antros pensijų pakopos.

„Likus mėnesiui iki naujų Seimo rinkimų, vis daugiau dėmesio teks konkurencinei kovai. Tai reiškia, kad politinė temperatūra dar labiau kais, neaplenkdama ir Seimo posėdžių salės. Naudodamasis proga, noriu paraginti Jus nepamiršti to, kas svarbiausia. Išlaikykite prieš akis Lietuvos žmonių interesus. Kad ir koks trumpas būtų iki rinkimų likęs laikas, išnaudokite jį svarbiausiems darbams užbaigti”, – iš Seimo tribūnos perskaitytame sveikinime Seimui sako G. Nausėda.

Šalies vadovo teigimu, išskirtinio Seimo ir mūsų visų dėmesio reikalauja sudėtinga geopolitinė situacija. Anot jo, ir toliau turime dėti maksimalias pastangas Lietuvos saugumui stiprinti bei tęstiniams procesams užtikrinti.

„Kad ir kokia politinė dauguma formuosis po Seimo rinkimų, jai teks užduotis išlaikyti aiškią ir nedviprasmišką poziciją saugumo klausimais”, – sako G. Nausėda.

Jis kviečia visas politines partijas nesustoti ir toliau nuosekliai didinti išlaidas gynybai iki 3,5 proc. bendrojo vidaus produkto.

G. Nausėda taip pat ragina Seimą didinti II pensijų pakopos patrauklumą, užtikrinant tvarų visos sistemos veikimą.

„Bet kokie neryžtingi, daliniai sprendimai šioje srityje gali dar brangiau kainuoti ateityje”, – perspėja jis.

G. Nausėda rudens sesijai ketina teikti teisėkūros iniciatyvas, be kita ko, skirtas vaikus auginančių šeimų padėčiai gerinti, atsakomybei už draudžiamų preparatų pardavimą nepilnamečiams griežtinti, savivaldos savarankiškumui prižiūrint ir plėtojant kelių infrastruktūrą didinti.

„Tikiu, kad vis dar turime pakankamai laiko Lietuvos žmonių gyvenimui pagerinti. Laiko tam yra visada. Todėl linkiu, kad į paskutines šios kadencijos diskusijas Seimo plenarinių posėdžių salėje Jus lydėtų aiškus savo asmeninės atsakomybės suvokimas. Konstruktyviai ieškokite bendro sutarimo ir kantriai siekite aukštesnės politinės kultūros, kurią būtų galima perkelti į naujos kadencijos Seimą. Visiems didžiausios sėkmės!”, – savo sveikinime Seimui linkėjo G. Nausėda.

Jį iš Seimo tribūnos perskaitė prezidento patarėjas Paulius Baltokas.

Kaip primena ELTA, į rudens sesijos darbų programą įrašyti 309 teisės aktų projektai. Nuo rugsėjo 10 d. iki lapkričio 14 d., numatoma surengti 27 posėdžius. Iš jų du bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms.