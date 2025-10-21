Prezidentūra tiki, kad visas gynybos biudžetas bus skiriamas išskirtinai krašto apsaugai

„Visi asignavimai yra priskirti Krašto apsaugos ministerijai, tai gana aiškiai parodo, kad lėšos yra skiriamos gynybai, o ne kitoms sritims. Tai nėra priežasčių galvoti, kad išlaidos būtų išleidžiamos kažkokioms kitoms paskirtims“, – Žinių radijui sakė V. Augustinavičius.
BNS rašė, kad Seimui antradienį teikiamame kitų metų valstybės biudžeto projekte numatomos didžiausios Lietuvos istorijoje išlaidos gynybai – jos siektų 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų.
Tarp šių pinigų yra 700 mln. eurų, skiriamų per Valstybės gynybos fondą – pernai įteisintą instrumentą, kuriuo siekta konkrečiai krašto apsaugai numatyti lėšas iš pastaruoju metu didintų mokesčių.
Šio fondo sąmatą einamaisiais metais tvirtina Ministrų kabinetas, todėl Vyriausybės kritikai abejoja, ar visas fondas bus paskirstytas pagal tikruosius krašto apsaugos sistemos poreikius.
Jie taip pat įtariai žvelgia į kitų metų valstybės biudžeto projekte esančią formuluotę, kad Krašto apsaugos ministerijai suteikiama teisė iš savo asignavimų skirti lėšų savivaldybių keliams, skirtiems privažiuoti prie karinių objektų.
Pasak prezidento patarėjo, NATO sutinka prie išlaidų gynybai priskirti kariuomenės veiklos išlaidas, ginkluotės įsigijimus, atsargų papildymą, infrastruktūros vystymą, tarptautinių misijų vykdymą ir karinę paramą Ukrainai.
„Tai šioms sritims ir bus skiriamos lėšos ir kol kas nėra jokių prielaidų preziumuoti, kad būtų kitaip. Juo labiau ir pati gerbiama premjerė yra minėjusi, (...) kad bus vadovaujamasi kariniu patarimu, o, be abejo, bus karinis patarimas bus apie gynybą“, – sakė V. Augustinavičius.
Jo teigimu, nėra prielaidos manyti, kad ir Valstybės gynybos fondas bus paskirstytas neteisingai.
„Gynybos fondo išlaidų kryptys pagal įstatymą, be abejo, punktas numeris vienas yra nacionalinės divizijos formavimas, punktas numeris du, tai yra priėmimas Vokietijos brigados“, – kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas.
Reaguodama į abejones premjerė Inga Ruginienė pareiškė reikalausianti, kad išskirtinai gynybos poreikiams kitąmet būtų skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.
