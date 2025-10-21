Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra tiki, kad visas gynybos biudžetas bus skiriamas išskirtinai krašto apsaugai

2025-10-21 08:30 / šaltinis: BNS
2025-10-21 08:30

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako tikintis, kad visi kitąmet numatomi asignavimai gynybai bus skiriami išskirtinai krašto apsaugai.

Lietuvos Respublikos prezidentūra. ELTA / Julius Kalinskas

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius sako tikintis, kad visi kitąmet numatomi asignavimai gynybai bus skiriami išskirtinai krašto apsaugai.

REKLAMA
1

„Visi asignavimai yra priskirti Krašto apsaugos ministerijai, tai gana aiškiai parodo, kad lėšos yra skiriamos gynybai, o ne kitoms sritims. Tai nėra priežasčių galvoti, kad išlaidos būtų išleidžiamos kažkokioms kitoms paskirtims“, – Žinių radijui sakė V. Augustinavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad Seimui antradienį teikiamame kitų metų valstybės biudžeto projekte numatomos didžiausios Lietuvos istorijoje išlaidos gynybai – jos siektų 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), arba 4,79 mlrd. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp šių pinigų yra 700 mln. eurų, skiriamų per Valstybės gynybos fondą – pernai įteisintą instrumentą, kuriuo siekta konkrečiai krašto apsaugai numatyti lėšas iš pastaruoju metu didintų mokesčių.

REKLAMA

Šio fondo sąmatą einamaisiais metais tvirtina Ministrų kabinetas, todėl Vyriausybės kritikai abejoja, ar visas fondas bus paskirstytas pagal tikruosius krašto apsaugos sistemos poreikius.

Jie taip pat įtariai žvelgia į kitų metų valstybės biudžeto projekte esančią formuluotę, kad Krašto apsaugos ministerijai suteikiama teisė iš savo asignavimų skirti lėšų savivaldybių keliams, skirtiems privažiuoti prie karinių objektų.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak prezidento patarėjo, NATO sutinka prie išlaidų gynybai priskirti kariuomenės veiklos išlaidas, ginkluotės įsigijimus, atsargų papildymą, infrastruktūros vystymą, tarptautinių misijų vykdymą ir karinę paramą Ukrainai.

„Tai šioms sritims ir bus skiriamos lėšos ir kol kas nėra jokių prielaidų preziumuoti, kad būtų kitaip. Juo labiau ir pati gerbiama premjerė yra minėjusi, (...) kad bus vadovaujamasi kariniu patarimu, o, be abejo, bus karinis patarimas bus apie gynybą“, – sakė V. Augustinavičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, nėra prielaidos manyti, kad ir Valstybės gynybos fondas bus paskirstytas neteisingai.

„Gynybos fondo išlaidų kryptys pagal įstatymą, be abejo, punktas numeris vienas yra nacionalinės divizijos formavimas, punktas numeris du, tai yra priėmimas Vokietijos brigados“, – kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas.

Reaguodama į abejones premjerė Inga Ruginienė pareiškė reikalausianti, kad išskirtinai gynybos poreikiams kitąmet būtų skiriama ne mažiau kaip 5 proc. BVP.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų