Prezidentūra: konkrečių ministrų darbą pirmiausia turėtų vertinti premjerė

„Konkrečių ministrų darbą pirmiausia turėtų vertinti ministrė pirmininkė. Prezidentui ir valstybei svarbiausia yra ministrų darbo rezultatas, kurį šiai dienai vertinti yra per anksti“, – BNS atsiųstame komentare teigė Prezidentūra.

Vis dėlto, šalies vadovas teigiamai vertina valstiečių šešėlinės Vyriausybės pasiūlymus, kaip spręsti migrantų krizę.

„Prezidentas teigiamai vertina dešimt konkrečių šešėlinės Vyriausybės pasiūlymų vidaus ir užsienio politikos srityse. Šalies vadovo teigimu, šios darbų kryptys, kaip ir praėjusią savaitę pagrindinių politinių partijų dar kartą patvirtintas Lietuvos užsienio politikos kurso tęstinumas, yra svarbios sprendžiant migrantų krizę“, – sakė Prezidentūra.

Valstiečių šešėlinė Vyriausybė ketvirtadienį kreipėsi į prezidentą G. Nausėdą, kad jis įvertintų užsienio ir vidaus reikalų ministrų Gabrieliaus Landsbergio ir Agnės Bilotaitės tinkamumą eiti pareigas, kadangi, anot jų, problema nesprendžiama iš esmės, o užsienio politika valstybei neduoda apčiuopiamų vaisių.

Ramūno Karbausko vadovaujamas šešėlinis Ministrų kabinetas taip pat pateikė dešimt neatidėliotinų darbų siekiant spręsti migrantų krizę.

Jis siūlo skubiai paskirti Lietuvos ambasadorių Europos Sąjungoje, kreiptis į ES, NATO ir kitus sąjungininkus, kad šie darytų spaudimą Baltarusijai ir neteisėtų migrantų kilmės valstybėms dėl antplūdžio stabdymo, apriboti Baltarusijos oro erdvę, pasienyje pastatyti fizinį barjerą, greičiau nagrinėti prieglobsčio prašymus, ES lygiu sutarti, nuo kokio migrantų skaičiaus jie būtų perkeliami į kitas šalis, tarptautinėje teisėje įtvirtinti hibridinės atakos apibrėžimą, kreiptis į Jungtinių Tautų Teisingumo teismą, prašant tarptautiniu mastu pripažinti Baltarusijos vykdomą agresiją prieš Lietuvą, sukurti detalų migracijos valdymo planą, dirbti su pasienio bendruomenėmis.

Opozicinė valstiečių frakcija Seime turi 32 narius.

Į Lietuvą per sieną su Baltarusija šiemet pateko per 4,1 tūkst. migrantų, daugelis jų yra iš Irako. Lietuvos pareigūnai išaugusius migracijos srautus vadina Baltarusijos režimo hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali padėtis.