Prezidento patarėjas apie ginkluotės pirkimą Ukrainai: „Tikrai įsitrauksime“

„Beveik esu įsitikinęs, kad tikrai įsitrauksime“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Matulionis, pažymėdamas, jog itin svarbu, kad parama Ukrainą pasiekti kaip įmanoma greičiau.

„Priklausys nuo to, kaip šita sistema suveiks – ar bus pakankamai pinigų, ar bus tinkamas ir greitas pristatymas. Visada su pristatymu būdavo problemų – mes deklaruojame, kad suteiksime paramą, bet praeina nemažai laiko, kol ta parama atsiduria Ukrainoje“, – pridūrė jis.

Vis dėlto, patarėjo teigimu, tai bet kuriuo atveju yra reikšmingas sprendimas, ypač, turint omenyje, jog dar prieš kelis mėnesius JAV buvo užsiminusi apie karinės paramos Ukrainai stabdymą.

„Tai yra labai reikšminga žinia, turint omenyje, kad dar prieš kelis mėnesius atrodė, kad JAV apskritai jokios karinės paramos nesuteiks. Stilius yra šiek tiek kitoks. Anksčiau Bideno administracija ginklus teikdavo nemokamai, dabar prezidentas Trumpas pasiūlė kitą sprendimą – pirkite iš mūsų ir dovanokite Ukrainai, bet Amerika tiesiogiai nedovanos tų ginklų“, – kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas.

„Aišku, ir Amerikos visuomenei pakankamai svarbu, kad pinigai sugrįš atgal pas juos“, – pažymėjo jis.

Akcentuoja JAV planuojamų skelbti sankcijų Rusijai svarbą

D. Matulionis taip pat akcentuoja ir sankcijų griežtinimo svarbą. Pasak jo, JAV ketinimas įvesti antrines sankcijas trečiosioms šalims, jei Rusija per 50 dienų nesutiks sėsti prie derybų stalo, veikiausiai būtų reikšmingiausia spaudimo priemonė nuo karo pradžios.

„50 dienų – iš esmės ilgas, bet tuo pačiu ir labai trumpas laikas (…). Iš tiesų, prezidentas Trumpas pusę metų bandė pasiekti taikos susitarimą, ir šis terminas galbūt ir yra skirtas tam, kad gal (būtų galima – ELTA) Rusiją dar kartą, paskutinį kartą pabandyti paveikti sėsti prie derybų stalo ir pasiekti taikos susitarimą“, – kalbėjo G. Nausėdos patarėjas.

„Aš nemanau, kad per tas dienas Rusija galėtų pasiekti kažkokių rimtesnių pergalių. Tuo labiau, kad ukrainiečiai tikrai yra stipriai įsitvirtinę. Ir jeigu išties per 50 dienų niekas neįvyks, antrinės sankcijos trečiosioms šalims, kurios perka Rusijos naftą, bus turbūt pats reikšmingiausias sprendimas sankcijų srityje per visus 3,5 metų“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad savaitės pradžioje JAV lyderis D. Trumpas paskelbė, jog ateityje Jungtinės Valstijos pačios nesiųs ginklų Ukrainai, tačiau tai padaryti galės ginkluotę iš JAV perkančios Vakarų valstybės.

Savo ruožtu NATO generalinis sekretorius Markas Rutte nurodė, jog prie pirmosios šių pirkimų bangos jau ketina jungtis Vokietija, Suomija, Danija, Švedija, Norvegija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai bei Kanada

Be to, D. Trumpas pirmadienį nurodė Rusijai per 50 dienų išspręsti karą Ukrainoje arba laukti naujų griežtų ekonominių sankcijų ir išdėstė planus dėl naujų ginkluotės siuntų Kyjivui.