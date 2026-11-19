„Pasak šalies vadovo, nacionalinės divizijos kūrimo tikslus su valstybės finansinėmis galimybėmis galima suderinti, pavyzdžiui, mažinant išlaidas kitose krašto apsaugos srityse, kurios nėra tiesiogiai susijusios su nacionalinės divizijos plėtra“, – teigiama prezidento komunikacijos grupės ketvirtadienį BNS pateiktame atsakyme.
„Prezidentui nacionalinės divizijos sukūrimas iki 2030 metų lieka svarbiausiu Lietuvos gynybos prioritetu“, – rašoma jame.
Anot G. Nausėdos, siekiant laiku įgyvendinti nacionalinės divizijos sukūrimą, būtini spartesni gynybos pirkimai. Jis reiškė lūkestį, kad Krašto apsaugos ministerijos Seimui pateikti pasiūlymai dėl gynybos pirkimų spartinimo bus rimtai apsvarstyti ir priimti.
Taip prezidentas kalbėjo Valstybės kontrolei pristačius vertinimą, kad dabartinė krašto apsaugos sistema negeba patenkinti kariuomenės poreikių, o dėl to tikslas iki 2030 metų išvystyti pilno pajėgumo diviziją gali būti nepasiektas.
Lietuva tikriausiai nespės iki 2030 metų gauti visų užsakomų švediškų pėstininkų kovos mašinų CV90, bet krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog trūkstamą ginkluotę bus mėginama kamšyti kitais dabar kariuomenėje turimais pajėgumais.
Anot ministro, nuo tikslo išvystyti diviziją iki 2030 metų nėra atsitraukiama.
Lietuva iš švedų gamintojo „BAE Systems Hägglunds“ planuoja įsigyti 100 pėstininkų kovos mašinų CV90. Sutartį numatoma pasirašyti lapkričio 27 dieną, o jų pristatymas turėtų prasidėti 2028 metais.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat yra pareiškęs, kad iki 2030 metų visiškai išvystyti divizijos nepavyks. Jo vertinimu, tuo metu ji bus išvystyta maždaug 80 procentų.
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