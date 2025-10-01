Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės patarėjas: būtų naudinga suburti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi su kultūrininkais

2025-10-01 09:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:35

Daliai kultūros atstovų protestuojant prieš Kultūros ministerijos atidavimą į „Nemuno aušros“ rankas, Vyriausybė turėtų suburti derybinę grupę ir diskutuoti su nepatenkinta bendruomenės dalimi, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras. 

Tadas Vinokuras. ELTA / Ervin Rauluševičius

Daliai kultūros atstovų protestuojant prieš Kultūros ministerijos atidavimą į „Nemuno aušros" rankas, Vyriausybė turėtų suburti derybinę grupę ir diskutuoti su nepatenkinta bendruomenės dalimi, sako premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Tadas Vinokuras. 

„Mano nuomone, reikia stabilizavimo. Būtų labai naudinga, jeigu jau šiandien suburtume derybinę grupę, kuri eitų ir ties visais punktais (...) kalbėtųsi su bendruomene ir sakytų, ar mes galime padaryti tai“, – trečiadienį LRT radijui teigė T. Vinokuras.

„Dabar labiausiai trūksta dialogo, tai akivaizdu. Premjerė pasakė, kad ji nori kalbėtis ir šiai problemai skirti ypatingą dėmesį, kad galėtume ją išspręsti“, – akcentavo jis. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose, o institucijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 63 tūkst. žmonių. Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį. Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.



