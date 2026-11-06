Premjeras lankysis Rokiškyje: štai ką veiks

Vizitą ministras pirmininkas pradės sakydamas neįgaliųjų sporto žaidynių Rokiškio rajono mero taurei laimėti atidaryme, vėliau susitiks su savivaldybės meru Ramūnu Godeliausku.
Į susitikimą kviečiami gyventojai
Po apsilankymo vietos švietimo įstaigose M. Sinkevičius dalyvaus darbo pietuose su savivaldybės ir verslo atstovais, lankysis „Rokiškio sūryje“ ir „Rokiškio mašinų gamykloje“.
Vakare Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje vyks premjero susitikimas su gyventojais.
„Kviečiu gyventojus į atvirą pokalbį – noriu išgirsti, su kokiais iššūkiais jie susiduria, kokių sprendimų tikisi ir kokius pokyčius laiko svarbiausiais“, – teigė M. Sinkevičius.
Pasak premjero, gyventojų išsakytos problemos turėtų tapti pagrindu ieškoti konkrečių sprendimų, prireikus keisti galiojančią tvarką.
Į susitikimą kviečiami visi norintys užduoti klausimų ministrui pirmininkui.
Kaip teigiama pranešime, tokius susitikimus su gyventojais premjeras planuoja rengti ir per kitus darbo vizitus Lietuvos regionuose.
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