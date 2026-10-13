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Premjeras: hibridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės

Papildyta 13.41 val.
2026-10-13 13:08 / šaltinis: BNS
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2026-10-13 13:08
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Varšuvoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (12)

Varšuvoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusija tebėra pagrindinis pavojus Europos saugumui, o hibridinės grėsmės Europoje tampa vis agresyvesnės.

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„Šiuo metu reikia konstatuoti, kad regione saugumo situacija išlieka sudėtinga ir, kas yra turbūt akivaizdu visiems, kad Rusija tebėra pagrindinė grėsmė Europos saugumui“, – antradienį bendroje spaudos konferencijoje su Lenkijos premjeru kalbėjo M. Sinkevičius.

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„Hibridinės grėsmės Europos šalyse tampa vis agresyvesnės, tą mes matome ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Todėl laikomės bendros pozicijos, kad NATO rytinio flango gynyba turi būti vis labiau ir toliau stiprinama“, – kalbėjo jis.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis

Anot D. Tusko, Rusijos keliamos grėsmės yra faktas.

„Todėl mūsų uždavinys yra būti pasiruošusiems šiems artimiausiems mėnesiams ir mes tikrai būsim pasiruošę. Nei Lenkija, nei Lietuva, nei Ukraina ne parodys gyvos baimės“, – akcentavo jis.

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M. Sinkevičius pareiškė pritariantis Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui, jog reikia ir toliau stiprinti spaudimą Rusijai, išlaikyti sankcijas ir užtikrinti agresoriaus tarptautinę izoliaciją.

„Aš įsitikinęs, kad Lenkijos, Lietuvos balsas bus girdimas ir labai norėčiau, kad visi mūsų sąjungininkai abejose NATO pusėse aiškiai išgirstų, kad mūsų valstybių, mūsų tautų atžvilgiu svarbu yra, kad Ukraina būtų laisva ir nuo Rusijos dominavimo apginta“, – kalbėjo D. Tuskas.

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BNS rašė, kad pastaruoju metu ES ir NATO šalyse hibridinės operacijos suintensyvėjo.

Lietuvoje nuo praėjusios savaitės prevenciškai pasitelktos kariuomenės pajėgos pasienyje su Rusija. Tai padaryta atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po Valstybės Dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs.

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Pasak premjero, susitikime su Lenkijos ministru pirmininku daug dėmesio skirta regiono saugumo klausimams, aptarta parama Ukrainai ir jos ateitis ES, situacija Baltarusijoje bei kartu Lietuvos su Lenkija vystomi projektai.

Be to, ministras pirmininkas akcentavo, kad Lietuvą ir Lenkiją sieja ne tik kaimynystė, bet ir strateginė partnerystė, kuri „šiandien, įvairių geopolitinių turbulencijų laikotarpiu, svarbesnė nei kada anksčiau“.

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M. Sinkevičius padėkojo D. Tuskui už indėlį į regiono saugumą ir „nuolatinį Lenkijos dalyvavimą saugant Baltijos valstybių dangų“.

„Norėčiau pabrėžti, kad mūsų glaudžios partnerystės pagrindas – tai žmonės, mūsų piliečiai, kurie kasdien kuria ryšius tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ir tikrai esame dėkingi lenkų bendruomenei Lietuvoje ir lietuviams Lenkijoje, kurie savo veikla stiprina mūsų valstybių artumą ir bendrystę“, – kalbėjo Lietuvos ministras pirmininkas.

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