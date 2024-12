Prekybos centrai skelbia, kaip dirbs per šventes: sužinokite

Gruodžio 24-ąją „Akropoliuose“ didžioji dalis veikiančių restoranų, parduotuvių, paslaugų teikimo vietų ir pramogų erdvių dirbs iki 17 val., o „Maxima“ parduotuvės šiuose prekybos centruose veiks iki 20 val. Trumpiau nei įprastai veiks ir bankų skyriai, o Vilniaus „Akropolyje“ įsikūręs „SEB“ bankas šią dieną visai nedirbs. Be to, per Kūčias bus sutrumpintas ir Vilniaus „Akropolyje“ įsikūrusio kino teatro darbo laikas – jis veiks iki 16 val. „Ermitažas“ šią dieną dirbs iki 18 val., o „Eurovaistinė“ – iki 19 val.

Klaipėdos „Akropolyje“ per Kūčias neveiks boulingas, kino teatras lankytojų lauks iki 15 val., o „Eurovaistinė“ duris užvers 18 val. Šiaulių prekybos centre šią dieną taip pat nedirbs boulingas, kino teatras lankytojų lauks iki 15 val., o „Eurovaistinė“ atsidarys valanda vėliau – 9 val., ir veiks iki 19 val.

Antrąją Kalėdų dieną dauguma „Akropoliuose“ esančių parduotuvių ir paslaugų teikimo vietų dirbs įprastai, tačiau veiks ne visi bankų skyriai, o duris atvėrusieji lankytojų lauks trumpiau. Prekybos ir pramogų centruose įsikūrusios „Maxima“ parduotuvės darbą pradės valanda vėliau – atsidarys 9 val. Vilniaus „Akropolyje“ esantys „Eurovaistinė“ ir „Ermitažas“ lankytojų taip pat lauks nuo 9 val., o Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ įsikūrusios „Eurovaistinės“ darbą pradės 9 val. ir dirbs iki 20 val.

Gruodžio 31-ąją „Akropoliuose“ veikiantys restoranai, parduotuvės, pašto skyriai, „Eurovaistinės“ ir darbą baigs 19 val., bankų skyriai taip pat dirbs trumpiau. Čia veikiančios parduotuvės „Maxima“ dirbs iki 21 val. Ledo arena Klaipėdoje ir Šiauliuose lankytojų lauks iki 19 val., Vilniuje – iki 19.30 val. Sostinės „Akropolio“ kino teatras dirbs iki 16 val., Klaipėdoje ir Šiauliuose lankytojai filmais galės mėgautis iki 18 val. Vilniaus „Akropolyje“ įsikūręs sporto baras ir restoranas „O‘Learys“ darbą baigs 20 val.

Sausio 1-ąją, minint Naujus metus, nedirbs „Akropoliuose“ esančios parduotuvės, pašto ir bankų skyriai. Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ taip pat neveiks ledo arena, o Vilniaus prekybos ir pramogų centro lankytojai čia esančioje ledo arenoje kviečiami apsilankyti nuo 12 iki 21 val. Šiaulių „Akropolyje“ nedirbs ir restoranai. Vilniuje ir Klaipėdoje jie veiks nuo 12 iki 22 val. „Akropolių“ kino teatrai dirbs nuo 12 iki 22 val., tokiomis pat valandomis Vilniaus „Akropolyje“ veiks ir „O‘Learys“, taip pat boulingas Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“.

Tiesa, Klaipėdos „Akropolyje“ įsikūręs sporto klubas „Gym+“ lankytojams bus atviras visą parą visomis dienomis.

Prekybos centre „Europa“ per Kalėdas bei Naujuosius veiks tik sporto klubas

Per Kūčias, antrąją Kalėdų dieną ir Naujųjų metų išvakarėse „Europa“ dirbs nuo 10 iki 17 val. Pirmąją Kalėdų ir Naujųjų metų dieną visos prekių ir paslaugų vietos, išskyrus nuolat veikiantį sporto klubą „Lemon Gym“, bus uždarytos. Tuo metu parduotuvė „IKI“ gruodžio 24 ir 26 dienomis bei Naujųjų metų išvakarėse veiks nuo 8 iki 17 val.