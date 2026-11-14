Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Prancūziją vėl drebina masiniai protestai: į gatves išėjo per 100 tūkst. žmonių

2026-11-14 20:14 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-14 20:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prancūzijos gatvėse šeštadienį protestavo apie 106 tūkst. žmonių: kai kurie lipo ant skulptūrų su šalies vėliavomis, reikšdami nepasitenkinimą įvairiomis problemomis – nuo kylančių pragyvenimo išlaidų iki naujojo policijos įstatymo projekto.

Protestai Prancūzijoje (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (5)

Prancūzijos gatvėse šeštadienį protestavo apie 106 tūkst. žmonių: kai kurie lipo ant skulptūrų su šalies vėliavomis, reikšdami nepasitenkinimą įvairiomis problemomis – nuo kylančių pragyvenimo išlaidų iki naujojo policijos įstatymo projekto.

REKLAMA
2

Antrojoje pagal dydį Europos Sąjungos ekonomikoje jau daugiau nei mėnesį blokuojamos mokyklos ir vyksta masinės demonstracijos, apklausose pirmaujant kraštutiniams dešiniesiems, besiruošiantiems kitų metų prezidento rinkimams, kuriuose sieks pakeisti Emmanuelį Macroną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europos Sąjunga

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, visoje šalyje į gatves išėjo apie 106 tūkst. žmonių, iš jų 24 tūkst. – Paryžiuje. Tai mažiausias aktyvumas per pastarąsias savaites.

REKLAMA
REKLAMA

Studentų profesinės sąjungos teigia, kad demonstrantų buvo 200 tūkst., iš jų beveik 100 tūkst. – sostinėje.

REKLAMA

„Nėra teisingumo – nėra taikos“, – per megafoną Paryžiuje šaukė vienas protestuotojas, studentams, profesinėms sąjungoms ir „geltonųjų liemenių“ aktyvistams renkantis į demonstracijas jau penktą šeštadienį iš eilės.

Kiti reikalavo prezidento atsistatydinimo arba skandavo „Visi nekenčia policijos“, o viena grupė nešė didžiulę lėlę, ant kurios skrybėlės buvo užrašyta „Lordas Macronas“.

REKLAMA
REKLAMA

Nors pastarosiomis savaitėmis protestai daugiausia vyko taikiai, kai kur kilo pavienių smurto protrūkių, taip pat pasigirdo kaltinimų policijai dėl žiauraus elgesio, įskaitant prieš paauglius.

Protestų tikslas

Kai kurių protestuotojų teigimu, pagrindinis šios dienos akcentas – parlamente svarstomas naujas įstatymo projektas, pagal kurį ginklą panaudojusiems policijos pareigūnams būtų taikoma būtinosios ginties prezumpcija. Protestuotojai yra daug kartų nukentėję nuo ašarinių dujų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujojo policijos įstatymo projekto šalininkai, tarp kurių yra ir pagrindinės pretendentės į prezidentus Marine Le Pen (Marin Le Pen) kraštutinių dešiniųjų partija, teigia, kad nauja tvarka būtina, jog pareigūnai nebūtų automatiškai įtariami neproporcingos jėgos panaudojimu.

Aktyvistų teigimu, tai prilygtų „licencijai žudyti“ ir dar labiau apsunkintų saugumo pajėgų patraukimą atsakomybėn šalyje, kur bylos dėl įtariamo policijos smurto retai pasiekia baudžiamąjį teismą.

Kiti akcijos dalyviai visoje šalyje reikalavo geresnių mokymosi sąlygų, didesnių vaikų teisių arba tiesiog dainavo už geresnę Prancūziją.

Šeštadienio mitingai daugiausia vyko taikiai, tačiau Paryžiuje, Bordo ir vakariniame Nanto mieste policija miniai išvaikyti panaudojo ašarines dujas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų