Prancūziją vėl drebina masiniai protestai: į gatves išėjo per 100 tūkst. žmonių

Antrojoje pagal dydį Europos Sąjungos ekonomikoje jau daugiau nei mėnesį blokuojamos mokyklos ir vyksta masinės demonstracijos, apklausose pirmaujant kraštutiniams dešiniesiems, besiruošiantiems kitų metų prezidento rinkimams, kuriuose sieks pakeisti Emmanuelį Macroną.
Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, visoje šalyje į gatves išėjo apie 106 tūkst. žmonių, iš jų 24 tūkst. – Paryžiuje. Tai mažiausias aktyvumas per pastarąsias savaites.
Studentų profesinės sąjungos teigia, kad demonstrantų buvo 200 tūkst., iš jų beveik 100 tūkst. – sostinėje.
„Nėra teisingumo – nėra taikos“, – per megafoną Paryžiuje šaukė vienas protestuotojas, studentams, profesinėms sąjungoms ir „geltonųjų liemenių“ aktyvistams renkantis į demonstracijas jau penktą šeštadienį iš eilės.
Kiti reikalavo prezidento atsistatydinimo arba skandavo „Visi nekenčia policijos“, o viena grupė nešė didžiulę lėlę, ant kurios skrybėlės buvo užrašyta „Lordas Macronas“.
Nors pastarosiomis savaitėmis protestai daugiausia vyko taikiai, kai kur kilo pavienių smurto protrūkių, taip pat pasigirdo kaltinimų policijai dėl žiauraus elgesio, įskaitant prieš paauglius.
Protestų tikslas
Kai kurių protestuotojų teigimu, pagrindinis šios dienos akcentas – parlamente svarstomas naujas įstatymo projektas, pagal kurį ginklą panaudojusiems policijos pareigūnams būtų taikoma būtinosios ginties prezumpcija. Protestuotojai yra daug kartų nukentėję nuo ašarinių dujų.
Naujojo policijos įstatymo projekto šalininkai, tarp kurių yra ir pagrindinės pretendentės į prezidentus Marine Le Pen (Marin Le Pen) kraštutinių dešiniųjų partija, teigia, kad nauja tvarka būtina, jog pareigūnai nebūtų automatiškai įtariami neproporcingos jėgos panaudojimu.
Aktyvistų teigimu, tai prilygtų „licencijai žudyti“ ir dar labiau apsunkintų saugumo pajėgų patraukimą atsakomybėn šalyje, kur bylos dėl įtariamo policijos smurto retai pasiekia baudžiamąjį teismą.
Kiti akcijos dalyviai visoje šalyje reikalavo geresnių mokymosi sąlygų, didesnių vaikų teisių arba tiesiog dainavo už geresnę Prancūziją.
Šeštadienio mitingai daugiausia vyko taikiai, tačiau Paryžiuje, Bordo ir vakariniame Nanto mieste policija miniai išvaikyti panaudojo ašarines dujas.
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