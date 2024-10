Politologė Rima Urbonaitė apie Landsbergio kritiką Nausėdai ir Žemaitaičiui: keista, kai atsiranda nacistinės Vokietijos užuominos

Apie galimas rinkimų prognozes ir kokias klaidas daro partijų lyderiai politologė Rima Urbonaitė kalbėjo naujienų portalo tv3.lt laidoje „33 min. su Artūru Anužiu“.

Kalbėdama apie vis artėjančius Seimo rinkimus, politologė diskutuoja apie konservatorių vaidmenį juose ir meta akmenį į Gabrieliaus Landsbergio daržą. Anot jos, Landsbergiui trūksta komunikacijos įgūdžių auditorijai, o vis dažniau viešai demonstruojamas susierzinimas ir slapstymasis, taip pat nėra geriausias retorikos pasirinkimas, kuris gali atbaidyti dalį rinkėjų.

„Visi sako, kad konservatorių rinkėjai yra labai lojalūs, bet yra dalis, kuri yra lojali iki grabo lentos ir yra kita dalis, kuri nėra tokia lojali. Ir jeigu mes pažiūrėtume į rinkimų rezultatus, tie rinkimų rezultatai jums tą ir parodys. Na, ne visada konservatoriai gauna po 50 mandatų. <...> Man dabar, pavyzdžiui, visiškai yra nepriimtina konservatorių strategija, kalbant apie būsimas koalicijas ir tam tikrus sanitarinius kordonus“, – tikina pašnekovė.

Urbonaitė atvirai teigia, kad iki galo nesupranta šiuo metu pasirinktos konservatorių strategijos. Jų politikoje net įžvelgia nacistinės Vokietijos aliuzijų.

„Aš prisipažinsiu, man to šiek tiek jau yra per daug. Paskutinis Gabrieliaus Landsbergio pranešimas per suvažiavimą, kurį jis skaitė būdamas Kyjive, ir mūsų prezidento palyginimas su tuo metu buvusiu Vokietijos prezidentu Hindenburgu, ir tos visos jo reakcijos, man tai jau tampa truputėlį nebeskanu dėl to, kad nebegalima daryti tik juodo arba balto pasirinkimo, reikia matyti šiokius tokius atspalvius“, – sako Urbonaitė.

Kritikuojamiesiems kritika gali tapti palanki

Ekspertė neigiamai vertina ir Landsbergio siūlymus su socialdemokratais kabėtis tik už uždarų durų. Sako, kad pasigenda ir užsienio reikalų ministro dalyvavimo debatuose.

Pastebima, kad konservatoriai nevengia viešai kritikuoti „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, tačiau, anot politologės, tai nebūtinai jam ar kitiems konservatorių kritikuojamiems asmenims gali pakišti koją. Priešingai – tokia retorika gali tik dar labiau sutelkti konservatorių nemėgstančius rinkėjus ir nukreipti juos rinktis balsuoti už kitas partijas.

„Konservatorių kritika tiems kritikuojamiesiems tampa visai palankia dėl to, kad yra žmonių, kurie tiesiog labai, labai nemėgsta konservatorių ir, beje, nepamirškime, kad pats Gitanas Nausėda kartais nevengdavo konfliktų su konservatoriais ir Gabrieliumi Landsbergiu. Ir aš manau, kad tai darydavo sąmoningai, kai reikėdavo sutelkti savo rėmėjus, palaikytojus ir rinkėjus, nes jeigu tu esi kovoje su Gabrieliumi Landsbergiu, tai tiems, kurie jo labai nemėgsta ir nemėgsta konservatorių, tai beveik kaip saldainis.

Su konservatoriais yra tas momentas, kad jie turi savo tuos lojalius rinkėjus iš tikrųjų, dalį tokių prijaučiančių dešiniųjų rinkėjų, kurie šiek tiek, beje, gali „padreifuoti“ tarp dešiniųjų partijų, bet jie turi labai stabilią dalį savo nekentėjų. Irgi vadinkime taip, kad jie irgi yra nekentėjai, turbūt, iki grabo lentos“, – kalba politikos ekspertė Urbonaitė.

Dalis faktų tikri, dalis sumaišyti

Visgi prognozuodama rinkimų baigtį Urbonaitė mano, kad rezultatas tarp konservatorių, socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ bus minimalus. Pasak pašnekovės, remiantis dabartiniais reitingais, galima spėti, kad didesnių šansų Žemaitaitis turi daugiamandatėje. Ir nors sutinka, kad rinkimuose jis yra pakankamai aktyvi ir ryški asmenybė, jo pasisakymuose fiksuoja faktinių klaidų.

„Remigijus Žemaitaitis geba komunikuoti su rinkėjais, jis randa kalbą ir ta kalba su kuo tik nori: ir keiksmažodžiai gali būti, viskas. Jis būtent kalba apie tuos pačius nelemtus konservatorius daugiausia. Plius, jis geba berti labai daug faktų, sudarydamas įspūdį, kad jis labai daug žino. Nors mano bandymai patikrinti jo faktus kartais parodo kitą vaizdą. Tai, kas pateikiama kaip faktai, nebūtinai yra tikrovė. <..>

Pavyzdžiui, teiginys, kad Konstitucinis teismas nieko nepasisakė apie jo Seimo komisijos sudarymą, kur tyrė jo situaciją dėl apkaltos, bet aš randu Konstitucinio teismo išvadoje pusantro tūkstančio žodžių. <...> Jis dalį faktų prakraipo, dalį turi tikrų ir visa tai susimaišo, ir aš manau, kad žmonėms liekas įspūdis, kad neblogai žino ir plius, labai aktyvus “, – aiškina Rima Urbonaitė.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

