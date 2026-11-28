Pareigūnai penktadienio vakarą, apie 19.50 val., sulaukė pranešimo, jog Kybartuose prie J. Basanavičiaus gatvėje esančios parduotuvės pavogtas užvestas automobilis „Škoda“.
Netrukus, praėjus maždaug dešimčiai minučių, neblaivaus (1,70 prom.) 1994 metais gimusio vyro vairuojama „Škoda“ pastebėta Virbalyje, Vilniaus gatvėje. Jis nepakluso pareigūnų reikalavimui sustoti ir nuvažiavo Vilkaviškio kryptimi keliu A7.
Tame pačiame kelyje automobilis trenkėsi į spūstyje stovintį automobilį „Toyota Avensis“, kurį vairavo 1984-aisiais gimusi moteris, ji eismo įvykio metu nukentėjo, todėl medikų buvo pristatyta į Vilkaviškio ligoninę.
„Škoda“ pavogęs vyras – sulaikytas.
Dėl vagystės bei dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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