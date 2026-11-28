„Norėtume, kad užtektų priminimo, pokalbio ar padovanoto atšvaito. Tačiau šiandien ir vėl kalbame apie prarastą žmogaus gyvybę. Negalime su tuo susitaikyti. Todėl pėsčiuosius, nesilaikančius Kelių eismo taisyklių, nebe įspėsime, o bausime. Kur kas geriau, kad gyventojas šiandien ant mūsų supyktų dėl skirtos baudos, nei rytoj turėtume artimiesiems pranešti apie jo žūtį“, – pranešime cituojamas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Papildomos policijos pajėgos bus nukreiptos į užmiesčio kelių ruožus. Lapkritį Kauno apskrityje žuvo trys pėstieji – vienas Kėdainių rajone ir du Kauno rajone.
Šiemet Kauno apskrities keliuose žuvo 17 eismo dalyvių, per visus praėjusius metus – 18.
Primename, kad lapkričio 27 d. apie 19 val. 20 min. Kauno r., Dievogalos k., automobilis „Land Rover Range Rover Sport“, vairuojamas vyro (g. 1976 m.), partrenkė ir mirtinai sužalojo kelio važiuojamąją dalimi ėjusį apie 40 metų amžiaus nenustatytos tapatybės vyriškį.
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