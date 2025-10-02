Policija sukelta ant kojų: Tauragės rajone dingo vyras

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, vyras rugsėjo 29 dieną apie 13.30 val. išėjo iš namų, esančių Milgaudžių kaime, ir negrįžo.
Vyras liekno kūno sudėjimo, apie 175 cm ūgio, pražilusių plaukų. Asmuo turi sveikatos problemų.
Žinančius šios vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašoma nedelsiant pranešti Tauragės AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 6430 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.
