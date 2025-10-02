Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija sukelta ant kojų: Tauragės rajone dingo vyras

2025-10-02 11:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 11:20

Policija ieško Tauragės rajone dingusio Stasio Dulaičio (gim. 1960 m.).

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Policija ieško Tauragės rajone dingusio Stasio Dulaičio (gim. 1960 m.).

0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, vyras rugsėjo 29 dieną apie 13.30 val. išėjo iš namų, esančių Milgaudžių kaime, ir negrįžo.

Vyras liekno kūno sudėjimo, apie 175 cm ūgio, pražilusių plaukų. Asmuo turi sveikatos problemų.

Žinančius šios vyro buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašoma nedelsiant pranešti Tauragės AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 6430 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

