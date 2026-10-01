Policija prašo visuomenės pagalbos nustatant vyro tapatybę

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d.).
Šių metų rugsėjo 13 d. nuo 10 val. 30 min. iki 12 val. iš namo laiptinės, Vilniuje, Pranciškonų g., nukirpus spyną, buvo pavogtas dviratis „Cube Analog“, kurio vertė – 600 eurų.
„Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėją Violetą Stankevič, tel. Nr. +370 672 21774, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112“, – rašoma Policijos pranešime.
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