Netikėta vagystė Plungėje – galvijai liko be atitvarų

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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7 val. Plungės rajone, Keturakių kaime, pastebėta, kad iš kiemo ir pievos pavogta apie 20 vienetų mobilių atitvarų, skirtų galvijams laikyti.
Patirta žala įvertinta 4 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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