Panevėžyje upėje rastas vyro kūnas

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 7.50 val. Parko gatvėje, Nevėžio upėje, rastas vyro (gim. 1983 m.) kūnas.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Pirminiais duomenimis išorinių smurto žymių nepastebėta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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