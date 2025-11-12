Policija prašo pagalbos – galėjo dingti jaunuolis: artimieji negali susisiekti

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 10 dieną gautas pareiškimas, kad artimieji negali susisiekti su minėtu jaunuoliu.
Turimais duomenimis, lapkričio 10 d. apie 23 val. Danielius K. važiavo į Kretingą bei galėjo būti Valėnų kaimo ribose.
Jaunuolio požymiai: ūgis apie 190 cm, lieknas, garbanotų tamsiai rudų plaukų su balta sruoga priekyje, vilkėjo tamsios spalvos liemenę.
Žinančius vyro buvimo vietą, policija prašo skambinti 112 arba 0 70 060 712.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!