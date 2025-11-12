 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija prašo pagalbos – galėjo dingti jaunuolis: artimieji negali susisiekti

2025-11-12 09:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 09:18

Klaipėdos policija ieško nuo pirmadienio galimai dingusio Danieliaus K. (gim. 2006 m).

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, lapkričio 10 dieną gautas pareiškimas, kad artimieji negali susisiekti su minėtu jaunuoliu.

Turimais duomenimis, lapkričio 10 d. apie 23 val. Danielius K. važiavo į Kretingą bei galėjo būti Valėnų kaimo ribose. 

Jaunuolio požymiai: ūgis apie 190 cm, lieknas, garbanotų tamsiai rudų plaukų su balta sruoga priekyje, vilkėjo tamsios spalvos liemenę. 

Žinančius vyro buvimo vietą, policija prašo skambinti 112 arba 0 70 060 712.

