  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija lagamine rado galimai narkotinių medžiagų

2025-08-19 09:45 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:45

Policija. BNS Foto

Lagamine Kaune per patikrinimą rasta į narkotikus panašių medžiagų.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 14 val. 35 min., A. Juozapavičiaus prospekte, atliekant įprastinę siuntos peržiūrą, lagamine buvo rasti septyni maišeliai su baltos spalvos medžiaga.

Maišelius paėmė policijos pareigūnai. 

Įtariama, jog tai narkotinės medžiagos. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.

