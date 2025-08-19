Policija lagamine rado galimai narkotinių medžiagų

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį, apie 14 val. 35 min., A. Juozapavičiaus prospekte, atliekant įprastinę siuntos peržiūrą, lagamine buvo rasti septyni maišeliai su baltos spalvos medžiaga.
Maišelius paėmė policijos pareigūnai.
Įtariama, jog tai narkotinės medžiagos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
