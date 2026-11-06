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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija: Kaune automobilius suniokoję asmenys – nustatyti

2026-11-06 13:35 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-06 13:35
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Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad spalio 28 d. apie 22.20 val. Kaune, Sąjungos a., Varnių g., Bajorų g. ir A. Kriščiukaičio g., buvo apgadinta 14 įvairių markių automobilių – išdaužti stiklai, apgadintos apdailos detalės.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (11)

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas praneša, kad spalio 28 d. apie 22.20 val. Kaune, Sąjungos a., Varnių g., Bajorų g. ir A. Kriščiukaičio g., buvo apgadinta 14 įvairių markių automobilių – išdaužti stiklai, apgadintos apdailos detalės.

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Kaip praneša policijos komisariatas, intensyviai renkant duomenis, analizuojant įvairią medžiagą, vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, pareigūnams dar spalio 29 d. pavyko nustatyti du iš trijų automobilius niokojusių asmenų – anksčiau neteistą vyrą (gim. 2007 m.), neturintį nuolatinės gyvenamosios vietos, ir kaunietę nepilnametę (gim. 2010 m.).

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Nustatytas ir trečias asmuo

Šios savaitės pradžioje, lapkričio 3 d., nutatytas ir trečias asmuo – anksčiau teistas vyras (gim. 2007 m.), taip pat neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, rašoma pranešime spaudai.

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Už net 14 automobilių niokojimą dviem jauniems vyrams skirta kardomoji priemonė – suėmimas 1 mėnesio laikotarpiui, nepilnametei paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

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Už viešosios tvarkos pažeidimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorai.

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