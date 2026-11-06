Policija: Kaune automobilius suniokoję asmenys – nustatyti

Kaip praneša policijos komisariatas, intensyviai renkant duomenis, analizuojant įvairią medžiagą, vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, pareigūnams dar spalio 29 d. pavyko nustatyti du iš trijų automobilius niokojusių asmenų – anksčiau neteistą vyrą (gim. 2007 m.), neturintį nuolatinės gyvenamosios vietos, ir kaunietę nepilnametę (gim. 2010 m.).
Nustatytas ir trečias asmuo
Šios savaitės pradžioje, lapkričio 3 d., nutatytas ir trečias asmuo – anksčiau teistas vyras (gim. 2007 m.), taip pat neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos, rašoma pranešime spaudai.
Už net 14 automobilių niokojimą dviem jauniems vyrams skirta kardomoji priemonė – suėmimas 1 mėnesio laikotarpiui, nepilnametei paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Už viešosios tvarkos pažeidimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokurorai.
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