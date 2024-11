Policija dar ieško angaro avariją patyrusio DHL nuolaužoms saugoti

„Galbūt išimtinais atvejais mūsų specialistai apklaus pagal skelbimus siūlančius angarus, kalbama apie šimtus tūkstančių kvadratų ploto angarus. Angarų yra nemažai, manau, kad didelių problemų nebus. Įmonės siūlo ir nemokamai“, – trečiadienį Eltai sakė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

Policijai taip pat teks rūpintis ir objekto apsauga, kol kas nežinoma, kas transportuos lėktuvo nuolaužas į surastą angarą.

„Manau rasim angarą, yra pasiūlymų“, – Eltai sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Per avariją žuvo 48 metų pilotas, Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Trys nukentėjusieji gydomi ligoninėse Vilniuje, jų artimieji nesutinka, kad viešai būtų skelbiama informacija apie sveikatos būklę.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo V. Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsiminė, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.