Po žinios apie galimai išprievartautą merginą – klausimai dėl pavežėjų iš užsienio patikros: „Nėra tikrinama, ką jis...“

Tačiau prokuratūra paskelbė, kad paviešinta įvykių versija neatitinka ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų. Pareigūnai šiuo metu apklausia liudytojus, o įtarimai niekam nepareikšti.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vilniuje – galimai išprievartauta 21-erių metų mergina, skelbia portalas Lrytas.lt. Esą spalio 23 dienos vakarą ji Vilniuje susitiko pavakarieniauti su draugais. Po vakarienės, anot portalo, mergina įsėdo į pavežėjo automobilį ir išvyko namų link, tačiau jų taip ir nepasiekė. Žurnalisto teigimu, mergina buvo išprievartauta ir praradusi sąmonę. Jis paskelbė, kad nusikaltimą galėjo įvykdyti pavežėjas, į Vilnių dirbti atvykęs iš Vidurio Azijos.
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Policija patvirtino, kad spalio 24-osios naktį gautas pranešimas apie galimai seksualinę prievartą patyrusią merginą.
„Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir yra šiuo metu atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 150 straipsnio „Seksualinis prievartavimas“ 1 dalį“, – aiškino Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Po žiniasklaidoje pasirodžiusio pranešimo visuomenėje kilo pasipiktinimo banga – žmonės plūstasi socialiniuose tinkluose, jog nesijaučia saugiai, kaltina užsieniečius, tą savo naudai išnaudoja ir politikai. Tačiau prokuratūra skelbia, kad aprašyta įvykių versija neatitinka ikiteisminio tyrimo faktų.
„Viešai paskelbta įvykio interpretacija šiuo metu neatitinka ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimų duomenų. Taip, jame tiriama ir, turiu pabrėžti, ne viena įvykių eigos versija. Ir tos versijos lygiagrečiai tikėtinos“, – kalbėjo E. Martinonienė.
„TV3 Žinių“ šaltinių duomenimis, mergina iš tiesų naudojosi pavėžėjimo paslauga, tačiau teisėsauga tiria mažiausiai penkias galimas versijas.
„Galiu patvirtinti, kad šiuo metu vyksta liudytojų apklausos, nustatytų įtariamųjų nėra“, – sakė E. Martinonienė.
Apie tai iki šiol nebuvo skelbta ir viešose policijos įvykių suvestinėse.
„Teisėsauga tokio pobūdžio nusikaltimų, kaip ir dalies kitų, negali tirti viešai deklaruodama turimus duomenis. Kaip toliau vystysis tyrimas, kol kas nėra galimybės pasakyti“, – pridūrė E. Martinonienė.
Kodėl atvykėlių iš užsienio praeitis nėra tikrinama?
Lrytas.lt teigimu, nukentėjusioji neprisiminė, kaip atsidūrė vietoje, kurioje galėjo būti išprievartauta. Neatmetama versija, kad mergina galėjo būti apsvaiginta. Toksikologai aiškina, kad kai kurios apsvaiginimui naudojamos medžiagos veikia itin greitai, slopina sąmonę.
„Viena ši jų greitai nebenustatoma kraujyje, kalbam apie kelias valandas. Jos kokio specifinio kvapo ar išvaizdos neturi, bet poveikis specifinis – slopinama sąmonė“, – pasakojo toksikologas Robertas Badaras.
„Tai yra didžiulė trauma žmogaus gyvenimui, nešiojasi kai kurie ir visam gyvenimui. Aš manau, kad būtent pavežėjų organizacijos, kurios organizuoja šitą paslaugą, yra labai didelis akmuo į jų daržą, nes žmonės tiesiog vengs pavėžėjimo paslaugos“, – minėjo psichoterapeutė Dalia Puidokienė.
„TV3 Žinios“ kreipėsi ir į pavežėjų platformą „Bolt“. Bendrovė tikina neturinti duomenų, kad šis įvykis būtų susijęs su per jų platformą vykdyta kelione. Apie incidentą informacijos neturi ir Kurjerių bei vairuotojų asociacija. Tačiau jos pirmininkas kelia klausimą dėl iš užsienio atvykstančių pavežėjų patikros.
„Vietinis vairuotojas, pavežėjas, patikrinama visa jo gyvenimo istorija – ar teistas, ar atitinka įstatymus, turi nepriekaištingą reputaciją. Iš užsienio atvykusiam asmeniui patikrinama trijų dienų istorija Lietuvoje, bet nėra tikrinama, ką jis veikė savo gyvenime, savo šalyje“, – sakė kurjerių ir vairuotojų asociacijos pirmininkas Dalius Rudokas.
Jei šis atvejis pasitvirtintų, prievartautojui gresia laisvės atėmimas iki 7 metų. O specialistai primena, kad patyrus seksualinę prievartą, nemokamos ir konfidencialios pagalbos galima kreiptis į centrą „Prabilk“.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.