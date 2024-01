Po VSD pareigūnių liudijimų Bakas kelia klausimą dėl pažeidimų tikrinant gyventojus

Taip jis kalbėjo pirmadienį po pranešėjo informaciją apie departamento vadovų veiksmus tikrinant tuomet į prezidentus kandidatavusio Gitano Nausėdos aplinką tiriančios Seimo komisijos posėdžio. Jo metu parlamentarai išklausė dviejų VSD pareigūnių liudijimus.

Kaip BNS sakė V. Bakas, komisijoje liudijusios pareigūnės tiesiogiai atliko pavedimą tikrinti G. Nausėdos aplinką.

„Domėjomės, kokiu būdu gavo tą pavedimą, ką su tuo pavedimu darė, kokią informaciją surinko, kam perdavė, kaip ji vėliau buvo panaudota“, – pasakojo V. Bakas.

Parlamentaro teigimu, pareigūnių teirautąsi ir bendros informacijos apie gyventojų tikrinimo procesą.

„Yra toks įspūdis, kad dešimtys tūkstančių Lietuvos žmonių galėjo būti tikrinami be aiškių procedūrų, kurios būtų patvirtintos tarptautine praktika, kurios apskritai būtų nustatytos. Pavedimai buvo duodami žmonėms ir raštu, ir žodžiu, ir elekroniniais kanalais“, – sakė V. Bakas.

„Kitaip tariant, buvo galima atnešti baltą popieriaus lapą, surašius pavardes, be jokių vizų, be jokių institucijos atributų, be grifų ir paprašyti patikrinti sąrašus, net neaiškinant, kodėl tai reikia daryti“, – pridūrė jis.

V. Bako teigimu, tikrinant gyventojus žvalgyba turėtų nepažeisti tikrinamų asmenų teisių, kad patikrinimas būtų tikslingas, turintis teisinį pagrindą.

„Antpečiai neleidžia tikrinti bet ko. VSD ar kita specialioji tarnyba atlieka labai aiškias savo funkcijas, bando apsaugoti mus nuo grėsmių. Prisidengiant grėsmėmis negalima tikrinti asmenų be jokių pagrindų“, – kalbėjo parlamentaras.

Anot jo, iki pranešėjo istorijos ir komisijos, tiriančios jo informaciją, sudarymo nebuvo aiškių administracinių procedūrų, kada, ką, kokiu pagrindu, kokiais atvejais, kokia apimtimi galima tikrinti.

V. Bako nuomone, į komisijos posėdžius kviečiamų VSD atstovų liudijimai taip pat nėra iki galo nuoširdūs.

„Akivaizdu, kad žmonės ateina su nurodymais, jie yra paruošti, jiems yra pasakoma, ką sakyti, ko nesakyti. Departamentas yra pasirinkęs tokį santykį su parlamentu. Visi žmonės, kurie atėjo čia liudyti, yra vienaip ar kitaip apdoroti“, – teigė parlamentaras.

Jis taip pat informavo, kad komisija sulaukė žvalgybos kontrolieriaus Nortauto Statkaus atlikto tyrimo išvados dėl minėtų VSD patikrinimų, tačiau, anot V. Bako, dar nespėta susipažinti su išvadomis.

Kitas komisijos posėdis planuojamas kitą trečiadienį.

Komisijai jau liudijo buvę ir esami prokuratūros, STT vadovai, taip pat savo tapatybės nebeslepiantis pranešėjas, buvęs vienos iš VSD valdybos viršininkas Tomas Gailius.

T. Gailius komisijai teigė, kad dirbdamas žvalgyboje matęs informacijos dėl galimai neskaidraus 2019 metų prezidento rinkimų kampanijos finansavimo, bet konkretaus kandidato neišskyrė.

Taip pat T. Gailius sakė įtaręs, kad jo vadovai galėjo padaryti drausminį pažeidimą ar net nusikaltimą, kai pavedė tikrinti G. Nausėdos aplinką ir galimai perdavė patikrinimo rezultatus tretiesiems asmenims, neturintiems teisės dirbti su įslaptinta informacija. Todėl T. Gailius teigė ir kreipęsis į politikus bei tapęs pranešėju.

Po T. Gailiaus liudijimo VSD pakartojo, jog tikrindami G. Nausėdos aplinką laikėsi įstatymų.

VSD atstovai teigė, kad tikrino visų kandidatų į prezidentus komandas, pats pranešėjas teigė, jog tikrinta tik G. Nausėdos aplinka.

Prezidentas kategoriškai neigia prašęs VSD tikrinti jo komandą.

2023 metų pradžioje išleistoje knygoje „Pranešėjas ir prezidentas“, kurios dalis turinio yra paremta T. Gailiaus pasakojimais, yra keliami klausimai dėl G. Nausėdos rinkimų kampanijos finansavimo skaidrumo.

G. Nausėda atmeta įtarimus dėl galbūt neskaidraus kampanijos finansavimo, taip pat tvirtina esantis pasiruošęs atsakyti į komisijos klausimus raštu.