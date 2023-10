Po skandalingų pareiškimų apie Lietuvos gydytojus – didžiausio medikus ruošiančio universiteto atsakas

Švedijos žiniasklaidos priemonė „Aftonbladet“ apžvelgė Latvijos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos universitetų medikų rengimo programas ir tikina aptikę „galimą sukčiavimą bei trūkumus keliose tarptautinėse medicinos švietimo programose Rytų Europoje“. Nuogąstaujama, kad vėliau šie specialistai atvyksta į Švediją ir ten esą „kelia pavojų pacientų gyvybei“.

Lrytas.lt duomenimis, vienas aptartų atvejų veda ir į LSMU. Teigiama, kad medicinos diplomą šioje įstaigoje įgijusio mediko elgesys esą buvęs pražūtingas.

REKLAMA

REKLAMA

„Į jį kreipėsi 80-metis vyras, jautęs skausmą krūtinės srityje. Gydytojas išrašė vaistų ir patarė užsirašyti pas kineziterapeutą. Kitą dieną 80-metis mirė nuo širdies smūgio“, – skelbė portalas.

REKLAMA

LSMU: tai – tik vienas atvejis

Naujienų portalui tv3.lt pasiteiravus, kaip į tokius mestus įtarimus reaguoja pats universitetas, jis pažymėjo, kad čia aptariamas vos vienas atvejis, kuris neleidžia objektyviai vertinti bendros situacijos.

„Tai vieno asmens (studento) pateiktas vertinimas, kuris dėl įvairių priežasčių nebūtinai gali būti objektyvus ir pakankamai kompetentingas vertinti studijų organizavimą lyginant įvairias šalis“, – portalui tv3.lt komentavo LSMU.

REKLAMA

REKLAMA

LSMU pažymėjo, kad turi svarių, studijų kokybę tarptautiniu mastu patvirtinančių argumentų iš visos institucijos vertinimo bei atskirų studijų programų vertinimą atlikusių patyrusių, gerą reputaciją turinčių užsienio ekspertų.

Nurodoma, kad viso LSMU veiklą ką tik baigė vertinti solidi išorinių tarptautinių ekspertų grupė, kurioje, be socialinių partnerių ir kitų atstovų iš Lietuvos, buvo ir akademikų, profesorių, medicinos ir aukštojo mokslo kokybės žinovų iš Belgijos, Estijos, Kroatijos, taip pat – ir iš Švedijos. Vertinant LSMU, dalyvavo ekspertų ir iš Pasaulio medicinos švietimo federacijos (World Federation of Medical Education).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) suburti tarptautiniai ekspertai Universitetą įvertino teigiamai: gerai įvertinta viena, labai gerai (be trūkumų) – net trys iš keturių vertinamųjų sričių. Tiek Universitetas, tiek Medicinos studijų programa akredituoti maksimaliam terminui – 7 metams, LSMU studijų kokybė atitinka Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus“, – komentavo įstaiga.

Akademinio nesąžiningumo atvejai vertinami griežtai

Universitetas taip pat pažymėjo, kad akademinio nesąžiningumo atvejai LSMU vertinami principingai ir griežtai: „Už šiuos pažeidimus šalinama iš Universiteto, nenuolaidžiaujant nei vietiniams, nei užsienio studentams.“

REKLAMA

2020–2021 mokslo metais iš 7 dėl akademinio nesąžiningumo pašalintų studentų 4 buvo medicinos studentai užsieniečiai, 2022– 2023 m. m. iš 6 pašalintųjų 3 buvo medicinos studentai užsieniečiai.

„Medicinos studijos – sudėtingos, trunka ilgai, valstybė, studentų tėvai, visuomenė šioms studijoms turi didelių lūkesčių – vis dėlto kiekvieno studento sėkmė nemažai priklauso ir nuo asmeninės motyvacijos, pasirengimo bei daugybės individualių dalykų“, – priduriama LSMU komentare.

REKLAMA

Praktika nesuteikia to, kas žadama

Portalas tv3.lt primena, kad švedams užkliuvo tai, kad šių šalių studentai dalijasi testų ir egzaminų atsakymais. „Aftonbladet“ turimais duomenimis, keli universitetai neatnaujina egzaminų užduočių tarp sesijų, nors studentai ir praneša apie sukčiavimą.

Be to, švedų žurnalistų kalbinti studentai tikino, jog gauta praktika medicinos įstaigose nesuteikia to, kas yra žadama. Konkrečių universitetų pavyzdžių, ir kuriose šalyse nustatyta tokia praktika, „Aftonbladet“ straipsnyje nėra nurodoma.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Švedų žurnalistai pažymėjo, jog pabandė įstoti į universitetą Lenkijoje ir jiems tai tariamai pavyko.

Taip pat skelbiama, kad daugiau nei kas trečias gydytojas, netekęs medicinos licencijos Švedijoje dėl nekompetencijos, išsilavinimą įgijo Rytų Europoje.

Švedijoje dirba 66 878 gydytojai, iš jų apie 10 proc. medikų išsilavinimą įgijo Rytų Europoje.

Nuo 2020 metų dėl nekompetentingo darbo medikų licencijų neteko 27 gydytojai, iš jų 10 mokėsi Rytų Europoje.