Švedijos žiniasklaidoje su purvais maišo ir Lietuvos medikus: esą vyksta sukčiavimas studijuojant

„Aftonbladet“ apžvelgė Latvijos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos universitetų medikų rengimo programas ir tikina aptikę „galimą sukčiavimą bei trūkumus keliose tarptautinėse medicinos švietimo programose Rytų Europoje“.

Švedams užkliuvo tai, kad šių šalių studentai dalijasi testų ir egzaminų atsakymais. „Aftonbladet“ turimais duomenimis, keli universitetai neatnaujina egzaminų užduočių tarp sesijų, nors studentai ir praneša apie sukčiavimą.

Be to, švedų žurnalistų kalbinti studentai tikino, jog gauta praktika medicinos įstaigose nesuteikia to, kas yra žadama. Konkrečių universitetų pavyzdžių, ir kuriose šalyse nustatyta tokia praktika, „Aftonbladet“ straipsnyje nėra nurodoma.

Švedų žurnalistai pažymėjo, jog pabandė įstoti į universitetą Lenkijoje ir jiems tai tariamai pavyko.

Taip pat skelbiama, kad daugiau nei kas trečias gydytojas, netekęs medicinos licencijos Švedijoje dėl nekompetencijos, išsilavinimą įgijo Rytų Europoje.

Švedijoje dirba 66 878 gydytojai, iš jų apie 10 proc. medikų išsilavinimą įgijo Rytų Europoje.

Nuo 2020 metų dėl nekompetentingo darbo medikų licencijų neteko 27 gydytojai, iš jų 10 mokėsi Rytų Europoje.